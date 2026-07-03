El Niño se intensificaría en los próximos meses y aumenta probabilidad de eventos extremos

En Colombia, según el Ministerio de Ambiente, se esperan aumentos de temperatura, mayor evapotranspiración, reducción de caudales y niveles de embalses, afectaciones al abastecimiento de agua, entre otros impactos. Foto: EFE - Carlos Ortega

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En la mañana de este viernes 3 de julio, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó una actualización sobre lo que se puede esperar con el fenómeno de El Niño, cuya consolidación fue confirmada a nivel mundial y por las autoridades ambientales colombianas a mediados de junio de este año.

De acuerdo con el más reciente boletín mensual sobre el clima estacional mundial, la OMM prevé una rápida evolución de El Niño hacia un episodio intenso durante los meses de julio a septiembre de 2026.

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“Las predicciones mediante conjuntos multimodelos de los principales centros mundiales de producción indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental, y se espera que las anomalías medias estacionales de la temperatura de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia", explicó la agencia meteorológica de la ONU en un comunicado.

Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM, agregó que las condiciones observadas permiten prever que se convertirá en un episodio fuerte, tal como lo había anticipado la OMM.

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“Esto aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”, señaló Saulo en la mañana de este viernes.

Según el boletín publicado por la OMM, la probabilidad de que las temperaturas sean superiores a la media en la mayoría de las zonas pobladas fuera de las regiones es “sumamente elevada”.

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Saulo recalcó que “las predicciones estacionales con suficiente antelación y las alertas tempranas son fundamentales para salvar vidas y amortiguar el impacto en nuestras economías y comunidades”.

Impactos del fenómeno de El Niño en Colombia

Como hemos contado en estas páginas, en Colombia, el fenómeno de El Niño se manifiesta en la disminución de las precipitaciones respecto a los promedios históricos, sobre todo en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Según el Ministerio de Ambiente, también se esperan aumentos de temperatura, mayor evapotranspiración, reducción de caudales y niveles de embalses, y afectaciones al abastecimiento de agua, la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas. Asimismo, se incrementa el riesgo de incendios forestales y episodios puntuales de deterioro de la calidad del aire.

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Justo este jueves 2 de julio, el Gobierno Nacional publicó un listado con los 10 departamentos que, de acuerdo con sus análisis, tienen mayor probabilidad de experimentar condiciones secas durante este evento climático.

Los departamentos identificados son Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Huila, Atlántico, Tolima, Bolívar, Magdalena y Casanare. A los habitantes de estos departamentos, el Gobierno Nacional les hizo un llamado para que consulten el nivel de alerta vigente en su municipio a través del Ideam y activen desde ahora sus planes de preparación.

Entre las principales recomendaciones están hacer un uso eficiente del agua, mantenerse informados a través de los boletines oficiales, evitar las quemas y reportar de manera oportuna cualquier conato de incendio.

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