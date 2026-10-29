El equipo se encontraba filmando y recolectando animales a 600 metros de profundidad con el vehículo operado remotamente (ROV) Doc Rickett, cuando se toparon con un pez de ojos tubulares y cabeza transparente.

Hace unas semanas, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI, por sus siglas en inglés) de California (Estados Unidos) se encontraba explorando las aguas profundas a 90 kilómetros de la costa cuando tuvo un encuentro con un pez poco común.

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Científicos logran grabar en 4K a un raro pez de aguas profundas con la cabeza transparente

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Se trató, como explican desde MBARI, del pez de ojos tubulares (Macropinna microstoma), cuyo nombre científico traduce “aletas grandes, boca pequeña”. Una de las características más comunes de este pez es su cabeza transparente.

Cuando esta especie, que vive entre los 600 y los 800 metros de profundidad, avista a una posible presa, “sus grandes ojos tubulares giran bajo una cabeza transparente para mantenerla a la vista”, explican los científicos.

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Steven Haddock, científico principal del Instituto, declaró que “ver un pez de ojos tubulares es un verdadero placer. La tripulación de todo el barco se unió al equipo científico en la sala de control, fascinada por este extraordinario animal. Los animales de las profundidades marinas cautivan la imaginación, creando asombro y admiración que esperamos inspiren la protección del mayor hábitat de la Tierra”.

Desde MBARI, con casi 40 años de exploración oceánica, explicaron que han realizado aproximadamente 7.000 inmersiones con ROV y han grabado más de 41.000 horas de video en aguas profundas y esta especie solo ha aparecido 11 veces. De hecho, agregó el Instituto, el reciente avistamiento es el primero que se filma en 4K.

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“Macropinna nos recuerda las sorprendentes maneras en que los animales se han adaptado para prosperar en las zonas intermedias del océano. Muchos de ellos sobreviven buscando sutiles señales ópticas, como una sombra que pasa por encima, y ​​esto desencadena una competencia evolutiva, enfrentando el camuflaje bioluminiscente con capacidades visuales cada vez más sofisticadas”, concluyó Haddock.

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