El calentamiento global debilita un rol clave del océano para enfrentar el cambio climático

Sin embargo, un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que…

Desde hace décadas, los científicos saben que el océano es uno de los grandes aliados del planeta para hacerle frente al cambio climático y al aumento de temperatura, ya que absorbe alrededor del 30 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de origen humano, así como el 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero.

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Sin embargo, un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que coorganiza la COP31, que comienza el 9 de noviembre, alerta sobre la reducción de esta capacidad.

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De acuerdo con el documento, lanzado este miércoles 28 de agosto, el aumento de las temperaturas, la acidificación, la desoxigenación, la contaminación y la degradación de los ecosistemas están alterando los procesos oceánicos que permiten esta función crucial de la regulación climática.

En otras palabras, estiman los científicos que elaboraron el informe, el calentamiento global ha llevado a que la capacidad del océano de absorber carbono haya disminuido cerca de un 6 %.

Sara Traerup, investigadora del Centro Climático del PNUMA en Copenhague (Dinamarca) y autora principal del informe, señaló que “durante mucho tiempo, el océano nos ha prestado un servicio inmenso en materia de clima, pero ese servicio está sometido a una presión creciente”. De hecho, advirtió la científica, la tendencia “puede, muy probablemente, acelerarse”.

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El resultado de esta disminución de la capacidad del océano, explicaron los autores del informe, es que una mayor parte del CO₂ permanece en la atmósfera, lo que alimenta aún más el calentamiento global.

Al respecto, Martin Krause, director de la División de Cambio Climático del PNUMA, declaró que “un sumidero de carbono oceánico más débil deja más dióxido de carbono en la atmósfera y dificulta y encarece el logro de los objetivos climáticos”.

“El océano ha ayudado a la humanidad a ganar tiempo en la lucha contra el cambio climático. No podemos dar por sentado ese papel”, agregó Krause.

Uno de los principales obstáculos que destacaron los encargados del informe tiene que ver con la falta de datos fiables del carbono oceánico. A pesar de que el interés por las soluciones climáticas basadas en los océanos está creciendo, estas importantes deficiencias “siguen limitando la capacidad de los gobiernos y los inversores para evaluar los riesgos climáticos y tomar decisiones informadas”.

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Si bien los autores destacaron la importancia de las soluciones basadas en los océanos, advirtieron que estas pueden complementar, mas no reemplazar, las reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta advertencia llega días después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmara que en 2025 se superaron nuevamente los niveles máximos de concentración de varios gases contaminantes en la atmósfera.

“Ante la creciente presión sobre los océanos y la necesidad cada vez mayor de una acción climática eficaz, la prioridad debe ser garantizar que las soluciones climáticas basadas en los océanos se guíen por la ciencia, la equidad y la transparencia”, concluyó Krause.



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