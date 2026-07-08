Comienza la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en Colombia: dónde y cómo verlas

Las ballenas jorobadas pueden medir entre 14 y 15 metros, y pesar cerca de 30 toneladas. Foto: Fundación Macuáticos Colombia

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Parques Nacionales Naturales, por medio de un comunicado, anunció que comienza oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Su apuesta, explicó, es la de un turismo responsable y, para ello, estima que entre julio y octubre se destinen cuatro áreas protegidas para el ecoturismo.

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Allí, dijo en el comunicado la entidad, “recibirán a visitantes nacionales y extranjeros para vivir una experiencia de turismo de naturaleza basada en la conservación y el respeto por la vida silvestre”.

Estas áreas habilitadas son: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño).

Para que esta estrategia tenga éxito, la entidad destaca la importancia de fortalecer las capacidades de los guías, lancheros y prestadores de servicios turísticos por medio de procesos de formación en biología de mamíferos marinos y normativa marítima.

A los ojos de la entidad, la presencia de estos mamíferos es una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, pero recalcó la importancia de que el avistamiento se realice “bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”.

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Cabe recordar que entre julio y octubre, las ballenas jorobadas llegan a las aguas del Pacífico luego de recorrer más de 8.500 kilómetros desde la Antártida, con el objetivo de reproducirse, dar a luz a sus ballenatos y permanecer junto a ellos.

Estas son algunas de las recomendaciones que deberá tener en cuenta si va a realizar el avistamiento:

🐳 Atender la inducción de 10 minutos sobre la importancia del área protegida.

🐳 Mantener una distancia de 200 metros al momento de avistar las ballenas.

🐳 Las embarcaciones deben estar acompañadas por un intérprete ambiental.

🐳 El horario permitido para que las embarcaciones realicen el avistamiento por día es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

🐳 No ingresar plásticos de un solo uso a las áreas protegidas.

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Durante el avistamiento, recuerde:

🐳 Usar chaleco salvavidas mientras permanezca en la lancha.

🐳 No ingerir licor antes, durante o después del avistamiento.

🐳 No arrojar ningún elemento por fuera de la lancha.

🐳 Utilizar ropa y zapatos cómodos.

🐳 Usar bloqueador solar y repelente biodegradables.

🐳 Usar gorra y llevar capa impermeable.

🐳 No se debe alimentar ni provocar el acercamiento de los animales usando atrayentes como comida.

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