Ideam pronostica lluvias en varias regiones para este 8 de julio: estas son las zonas Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su más reciente pronóstico sobre el tiempo, indica que durante las últimas horas se han observado condiciones de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, con algunas lluvias sectorizadas registradas en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

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De acuerdo con la entidad, algunas de estas precipitaciones han estado acompañadas de actividad eléctrica. Esta situación se ha concentrado en sectores del sur de Chocó; Valle del Cauca; sur de Cesar; Santander; occidente de Casanare; zona central de Meta; oriente de Vichada; oriente de Caquetá; y occidente de Amazonas.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominó un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 8 de julio

El Ideam señala que para este miércoles 8 de julio se espera que en Colombia se presente cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la región Caribe, la región Andina, la región Pacífica, la Orinoquía y Amazonía.

Además, en otros sectores de la región Caribe y la región Andina se podrían presentar condiciones de tiempo seco, con nubosidad dispersa. En varios sectores de la región Caribe se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, principalmente en Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. También se esperan condiciones de tiempo mayormente seco en La Guajira.

En cuanto a las precipitaciones más intensas, se prevén durante las jornadas de la noche y la madrugada.

La región Pacífica, por su parte, tendrá una jornada mayormente nublada, con precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente durante la tarde y la noche, en gran parte de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

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En esta zona, las precipitaciones más intensas se esperan durante las jornadas de la tarde y la noche.

Para la región Andina, se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado en algunas zonas del norte de la región, con lluvias ligeras a moderadas en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Huila.

Según el Ideam, las lluvias de mayor intensidad se esperan durante las jornadas de la tarde y la noche.

En la región Orinoquía se estiman cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de moderadas a fuertes; mientras que en la región Amazonía se prevén condiciones mayormente nubladas, con precipitaciones entre ligeras y moderadas.

El Ideam destaca que se prevén condiciones atmosféricas favorables en la jornada de la tarde para el registro de valores cercanos e, incluso, localmente superiores a los promedios climatológicos de julio en sectores en la región Caribe y de los valles interandinos.

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☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, durante la madrugada, en Bogotá se presentaron lluvias ligeras puntuales en el sur y oriente con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima alrededor de 11,0 °C.

Para la mañana, la entidad espera que se presente un cielo entre mayor a parcialmente nublado y no descarta la probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en el sur de la ciudad al finalizar la jornada. En cuanto al resto del área, la entidad dice que espera que predomine el tiempo seco.

Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con ocurrencia de lloviznas al sur y occidente. Y, para las horas de la noche, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima estimada es de 19°C.

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☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

Barranquilla: Se espera cielo mayormente despejado, con predominio de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 37 °C).

Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con condiciones secas a lo largo del día. (T. máx.: 36 °C).

Bucaramanga: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se esperan lloviznas finalizando la tarde e iniciando la noche (T. máx.: 29 °C).

Medellín: Se pronostican condiciones de cielo de ligera a parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias en la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).

Tunja: Son esperados cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco en la mañana y posibles lloviznas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 20 °C).

Cali: Se pronostican cielos parcialmente nublados con posibles lluvias ligeras durante el día (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Predominarán las condiciones secas, con cielo de ligera a parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 28 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 223 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 58 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose Cundinamarca y Tolima con 17 municipios cada uno y Nariño con 9.

🌂 Alertas por deslizamientos: En total, 162 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 29 municipios presentan alerta roja, destacándose Casanare con 6 municipios, Boyacá con 4 y Meta con 4.

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💧 Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: 20 rojas, 27 naranjas y 9 amarillas; Caribe: 19 naranjas y 2 amarillas; Amazonas: 2 rojas, 2 naranjas y 13 amarillas; Pacífico: 9 naranjas y 5 amarillas; Magdalena Cauca: 1 roja, 1 roja puntual y 1 amarilla.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Persisten las alertas naranjas por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca del Caribe colombiano. • Océano Pacífico colombiano: En el sector norte persiste alerta amarilla por tiempo lluvioso, y en el Pacífico centro y sur continúa la alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas.

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