En concreto, las organizaciones campesinas piden información completa y suficiente sobre los planes de la empresa en ese territorio. Según sus denuncias, contratistas habrían entrado a fincas sin autorización de los dueños y sin explicar sus razones. De acuerdo con Juan…

Desde hace casi diez días, comunidades campesinas de Jericó y Támesis (Antioquia) han llevado a cabo un plantón pacífico en defensa del agua y la vocación agropecuaria de sus municipios, frente a las nuevas exploraciones del proyecto de minería Quebradona, de AngloGold Asanti.

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En concreto, las organizaciones campesinas piden información completa y suficiente sobre los planes de la empresa en ese territorio. Según sus denuncias, contratistas habrían entrado a fincas sin autorización de los dueños y sin explicar sus razones. De acuerdo con Juan David Muñoz Quintero, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, los empleados de la empresa tendrían, además, actitudes provocadoras.

Ante la situación, el lunes 23 de noviembre se radicaron solicitudes de información a través de la Alcaldía y la Personería, pero las respuestas allegadas fueron “inconclusas y poco claras”, según Muñoz. Es por ello que la comunidad optó por continuar con el plantón y exigir la presencia del alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita.

“Las comunidades solicitan la presencia del alcalde de Jericó para instalar una mesa de diálogo que permita escuchar sus preocupaciones y avanzar en soluciones concertadas”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, cerca de las 3:00 p.m. del pasado miércoles, AngloGold Ashanti publicó un video asegurando que el equipo de la empresa completaba 8 horas en el sector Manzanillo, en la vereda Vallecitos, retenido sin que se le permitiera la libre circulación. “Gracias a la comunidad solidaria nuestros compañeros se han podido hidratar y alimentarse. Lamentamos que, por la acción de un reducido grupo de personas, la comunidad se vea afectada y no se pueda transitar por las vías de esta vereda”, dijo.

Poco después, la policía arribó a las veredas Vallecitos y La Soledad, donde los campesinos adelantaban el plantón. La Defensoría, entonces, hizo un llamado a las autoridades para “privilegiar el diálogo, garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar cualquier actuación de la Fuerza Pública que pueda derivar en confrontaciones o vulneraciones de derechos humanos”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que en Jericó, horas después de la manifestación, fue asesinado Juan Pablo Olivares, un ciudadano mexicano propietario de la finca hotel Santa Laura. Rendón anunció un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar los hechos, sumado a una recompensa de hasta COP 200 millones por información sobre los responsables.

Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos también se pronunciaron, rechazando el homicidio de Olivares. Aseguraron que los sucesos se dieron a altas horas de la noche, después de que se retirara la Fuerza Pública, la Personería, la Secretaría de Gobierno y la ciudadanía que estaba protestando pacíficamente.

“Ninguna diferencia, circunstancia o tensión puede justificar hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten, con celeridad y rigor, las investigaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables”, agregaron.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por señalamientos que han circulado en redes sociales contra quienes se oponen a la minería y los defensores del agua, vinculándolos con el homicidio de Olivares. “Además de carecer de pruebas, ponen en riesgo nuestra vida, integridad y dignidad. No podemos permitir que se construyan narrativas que estigmaticen o pongan en peligro a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta y a la defensa del territorio”, resaltaron.

En ese sentido, recordaron que el plantón fue un espacio que contó con expresiones de arte y oración, y que quienes estaban allí se retiraron de manera pacífica. “Así lo pueden corroborar el personero municipal, la secretaria de gobierno y los demás funcionarios (…) invitamos a las instituciones públicas que hicieron presencia en el plantón a que se pronuncien y contribuyan a brindar claridad frente a lo ocurrido”.

Este es el pronunciamiento:

Las tensiones alrededor de Quebradona

Como hemos contado en El Espectador, en agosto pasado la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona, que ahora podrá extenderse hasta el 8 de diciembre de 2027. La decisión permite que continúen las actividades previstas durante esta fase, mientras la AngloGold Ashanti avanza en los estudios necesarios para conocer con mayor detalle las características del territorio y del recurso que pretende desarrollar.

Según informó la ANM, la decisión se tomó después de una revisión integral de la información técnica y jurídica relacionada con el proyecto. Esto representó un giro frente a lo ocurrido a finales de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro. En diciembre de ese año, la misma Agencia Nacional de Minería había negado la solicitud de prórroga del título minero de Quebradona, tras señalar que la empresa no había avanzado en la obtención de la viabilidad ambiental y que existían debilidades en su relacionamiento con las comunidades.

En junio de 2025, cabe recordar, un juez municipal de Jericó tomó la decisión de dejar en libertad a 11 campesinos, de entre 44 y 85 años, que habían sido denunciados por la multinacional. La decisión del juez, contraria a la petición de la Fiscalía, fue que estas personas pudieran seguir el proceso penal en libertad, sin salir del país y mostrando buena conducta.

El proceso penal incluye diferentes querellas que ha interpuesto Quebradona, pero se centra en una en particular: a finales de 2023, más de 100 campesinos desmontaron una plataforma que había sido instalada por la empresa en el predio de la esposa del exalcalde de Jericó, Rafael Arteaga.

La defensa de los campesinos, adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, sostuvo que se trató de un acto de protesta en medio de las movilizaciones en contra de la minería de cobre en Jericó. Quebradona, sin embargo, considera que se trató de un ingreso a propiedad privada y de un desmonte ilegal de sus equipos.

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Pese a este historial de tensiones con las comunidades locales, hace unos días se anunció una multimillonaria inversión para impulsar a Quebradona. Durante la Milagro Week, que se dio entre el 16 y 19 de noviembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a USD 2.500 millones para desarrollar el proyecto minero y afirmó que se seguirá buscando financiación para "una minería sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en las regiones".

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