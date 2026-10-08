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El organismo prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad alrededor de diciembre y estima que existe una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027 .

El episodio de El Niño se está intensificando rápidamente y podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde, al menos, 1950, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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El Niño se intensifica y podría ser uno de los más fuertes desde 1950: OMM

El fortalecimiento de El Niño, alimentado por unas temperaturas excepcionalmente elevadas del océano Pacífico tropical, alterará las pautas climáticas en distintas regiones del mundo durante los próximos meses.

El Niño will continue to intensify ahead of its forecast peak in December. Sea-surface temperatures in central & eastern tropical Pacific are set to increase to record levels. Above-average temperatures globally & shift in rainfall patterns are likely.

↪️ https://t.co/RkalrbYa4Q pic.twitter.com/JkXBOhtYD7 — World Meteorological Organization (@WMO) October 8, 2026

La OMM prevé temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y un aumento del riesgo de episodios de calor extremo, así como de sequías e inundaciones asociadas a cambios en las precipitaciones.

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Las nuevas previsiones, publicadas este 8 de octubre en el boletín sobre el clima estacional mundial de la OMM, apuntan a que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical alcanzarán valores sin precedentes entre octubre y diciembre de 2026.

Una anomalía oceánica sin precedentes

La evolución del fenómeno se sigue mediante, entre otros indicadores, el índice Niño 3.4, que mide las anomalías de la temperatura superficial del mar en una región del Pacífico ecuatorial central y oriental.

La anomalía registrada pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto de 2026, lo que refleja la rápida intensificación del episodio. Para el trimestre octubre-diciembre, la OMM prevé una anomalía media estacional de aproximadamente +3,7 °C, con un máximo alrededor de diciembre.

De confirmarse, sería el valor más elevado desde que comenzaron las observaciones y superaría ampliamente el anterior récord de +2,6 °C, registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

La OMM ya había advertido en septiembre de que El Niño se encaminaba hacia una intensidad muy fuerte y de que sus efectos climáticos podían prolongarse hasta bien entrado 2027. El nuevo boletín confirma esa tendencia y aporta unas previsiones de temperatura del Pacífico todavía más elevadas.

Más calor, pero también cambios en las lluvias

El Niño no significa que las temperaturas vayan a aumentar de forma uniforme en todas las regiones ni que vaya a hacer más calor todos los días. Se trata de un fenómeno climático de gran escala que modifica las probabilidades de determinados patrones meteorológicos.

Según la OMM, su intensificación favorecerá temperaturas superiores a la media en amplias zonas del planeta y alterará los patrones de precipitación. Esto puede traducirse en un mayor riesgo de sequías e inundaciones, dependiendo de la región.

La organización señala además que la evolución de otros océanos está contribuyendo a las condiciones previstas. El dipolo del océano Índico entrará previsiblemente en fase positiva y alcanzará su máximo en octubre, mientras que las temperaturas superficiales del Atlántico ecuatorial se mantendrán por encima de lo normal.

El océano libera parte del calor acumulado

La OMM subraya que El Niño no añade calor al sistema climático, sino que favorece la liberación de calor que el océano ha almacenado bajo su superficie. En un contexto de calentamiento global, un episodio intenso puede contribuir a que las temperaturas mundiales alcancen valores excepcionalmente elevados.

“Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas”, señaló la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, durante el Foro Mundial sobre el Calor celebrado en Bangkok.

La combinación de un océano excepcionalmente cálido y un episodio intenso de El Niño aumenta así el potencial de que se produzcan temperaturas extremas durante los próximos meses.

La OMM recuerda, no obstante, que sus previsiones son estacionales y probabilísticas, y no sustituyen a los pronósticos meteorológicos nacionales y locales.

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El organismo considera prácticamente segura la persistencia de El Niño hasta febrero de 2027. Esta previsión se basa en el consenso de los resultados de 13 centros nacionales e internacionales y en la evaluación de expertos, a partir de datos procedentes, entre otras fuentes, de boyas oceánicas, satélites y radiosondas.

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