En vídeo: cuatro hipopótamos atravesaron una vía de Puerto Triunfo, Antioquia

El corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, es uno de los lugares con mayor presencia de hipopótamos en esta región. Es clave recordar que estos animales fueron traídos al país por el narcotraficante Pablo Escobar y empezaron a reproducirse sin ningún tipo de control, convirtiéndose…

Un grupo de hipopótamos fue captado en vídeo atravesando, durante la noche, una carretera de Puerto Triunfo, Antioquia, cerca del Parque Temático Hacienda Nápoles. Uno de los animales estuvo cerca de ser atropellado por un tractocamión que circulaba por la vía.

El corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, es uno de los lugares con mayor presencia de hipopótamos en esta región. Es clave recordar que estos animales fueron traídos al país por el narcotraficante Pablo Escobar y empezaron a reproducirse sin ningún tipo de control, convirtiéndose en una especie invasora declarada oficialmente por el Ministerio de Ambiente.

No es la primera vez que se presentan acercamientos riesgosos entre hipopótamos y personas en esta región del país. Como contamos en un artículo publicado en septiembre, un juzgado le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Antioquia tomar acciones frente a la presencia de varios individuos de esta especie en el río Nare.

Esto se debe a que los hipopótamos representan un riesgo para la ruta escolar en lancha que toman 23 estudiantes que se dirigen a recibir sus clases en dos escuelas rurales, la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y el Centro Educativo Rural El Gatico. Los eventos en los que los hipopótamos se acercaban a la lancha en la que se movilizan los estudiantes también quedaron registrados en vídeos que circularon por redes sociales.

Todos los días de clase, un grupo de niños y adolescentes de Puerto Nare sube a una embarcación en el río Nare para ir a estudiar. Lo hacen dos veces al día, cinco días a la semana. Y en ese trayecto han tenido que compartir el río con hipopótamos que se acercan amenazantemente a sus embarcaciones. Un juez de Puerto Berrío ordenó a las autoridades ambientales tomar acciones para controlar a estos animales y proteger a los menores. Tras la tutela interpuesta por Juber Martínez Giraldo y Norman Ferney Vélez Daza, representantes de los menores, el juzgado falló a favor de los niños. La entidad en el centro de la orden es Corantioquia, la autoridad ambiental competente en la zona, que tiene ahora un mes para decidir qué hará con los animales y otro más para ejecutar un plan de control. En los corredores de los ríos Nare y Magdalena se registra la presencia recurrente de hipopótamos en rutas obligatorias para pescadores artesanales, habitantes ribereños y, sobre todo, para los estudiantes de la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y del Centro Educativo Rural El Gatico. Según el demandante Martínez, los menores expuestos a este riesgo llegan a ser 23. 📹 Cortesía 🔗 Lea la ampliación de la noticia aquí: https://t.co/zKACZq7qiY — El Colombiano (@elcolombiano) September 10, 2026

Cabe recordar que esta especie fue declarada como invasora hace cuatro años. Se estima que hay alrededor de 300 individuos distribuidos principalmente en el Magdalena Medio. Según estudios realizados en el país, si no se toman acciones para frenar la expansión de los hipopótamos, su población podría sobrepasar los 500 individuos para el 2030.

Esta es una de las razones por las que el Instituto Humboldt, el Invemar, el Instituto SINCHI, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) respaldaron la eutanasia para la especie. Dicen que la decisión, además de estar fundamentada en diversas publicaciones científicas, también se basa en los resultados de proyectos adelantados entre la cartera y algunos de los institutos.

A pesar del respaldo de diversos institutos científicos, el Ministerio de Ambiente todavía no ha puesto en marcha un plan para empezar a aplicar la eutanasia a los hipopótamos que habitan en el Magdalena Medio y que se siguen expandiendo sin control. Otras medidas, como la esterilización o la traslocación a otros países, ya fueron exploradas sin éxito.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜