Hipopótamos en Antioquia ponen en riesgo la vida de 23 estudiantes. Juez pide acciones

Un juzgado de Puerto Berrío, Antioquia , ordenó a la corporación ambiental Corantioquia tomar medidas urgentes frente a la presencia de hipopótamos en el río Nare . La orden es una respuesta a una tutela interpuesta por dos ciudadanos quienes expusieron el caso de 23 menores de edad que deben transitar a diario por el río en lancha para poder llegar a sus escuelas: la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y el Centro Educativo Rural El Gatico.

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En videos compartidos en redes sociales se aprecia a los hipopótamos tratando de acercarse a la lancha donde van los estudiantes, una situación que pone en riesgo la vida de los menores de edad, según determinó el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío.

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“La situación genera temor, afecta la movilidad, el turismo, y sobre todo, expone a los niños que utilizan el río como vía cotidiana de acceso a la educación”, dijo en sus redes sociales Juber Martínez Giraldo, uno de los accionantes de la tutela.

Lo que buscaba Martínez, junto a Norman Ferney Vélez, el otro accionante, es que las autoridades “actúen antes de que ocurra una tragedia, y se controle esta especie invasora”.

El juzgado les dio la razón y ordenó a Corantioquia determinar en un mes la medida de manejo que resulte “necesaria, eficaz, viable y proporcional”. Después tendrá un mes más para implementar las acciones para controlar la especie y proteger la vida de los estudiantes.

Sin embargo, Juber Martínez considera que este es un plazo muy amplío. Dijo que apelarán la decisión porque “dos meses es mucho tiempo para enfrentar una problemática que ya está suficientemente documentada y estudiada”.

Según El Colombiano, el fallo también incluye órdenes para otras entidades como la gobernación, la alcaldía y la empresa de transporte fluvial, que tienen 48 horas para instalar señalización preventiva, implementar un sistema local de alerta temprana y verificar si las medidas de seguridad actuales son suficientes.

Todos los días de clase, un grupo de niños y adolescentes de Puerto Nare sube a una embarcación en el río Nare para ir a estudiar. Lo hacen dos veces al día, cinco días a la semana. Y en ese trayecto han tenido que compartir el río con hipopótamos que se acercan amenazantemente a… pic.twitter.com/WjTvWQadWV — El Colombiano (@elcolombiano) September 10, 2026

La situación de los hipopótamos en Colombia

A mediados de abril, el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, presentó un nuevo protocolo para aplicar eutanasia física y química a los hipopótamos que hay en el territorio nacional, con el fin de controlar su población. Pero, el actual ministro de Ambiente le dijo a El Espectador que “no habrá control letal de hipopótamos”.

Cabe recordar que esta especie fue declarada como invasora hace cuatro años. Se estima que hay alrededor de 300 individuos distribuidos principalmente en el Magdalena Medio. Según estudios realizados en el país, si no se toman acciones para frenar la expansión de los hipopótamos, su población podría sobrepasar los 500 individuos para el 2030.

Esta es una de las razones por las que el Instituto Humboldt, el Invemar, el Instituto SINCHI, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) respaldaron la eutanasia para la especie. Dicen que la decisión, además de estar fundamentada en diversas publicaciones científicas, también se basa en los resultados de proyectos adelantados entre la cartera y algunos de los institutos.

“Estas investigaciones confirman que para 2022 en Colombia existía una población de aproximadamente 169 individuos, cifra que supera la presencia de esta especie en varios países africanos, de donde es nativa”, afirmaron las instituciones en abril de este año. “En nuestro país, debido a la ausencia de controladores naturales como grandes felinos o sequías y a la idoneidad de hábitat y disponibilidad de recursos en el valle del río Magdalena, la especie presenta un crecimiento poblacional elevado”.

Esto ha provocado la reducción la biodiversidad nativa, pues el hipopótamo compite directamente por hábitat y recursos con animales como el manatí (Trichechus manatus), el chigüiro (Hydrochoerus isthmius) o la nutria (Lontra longicaudis).

Pero también representan riesgos para las comunidades locales. Ya se han registrado ataques directos a personas, persecuciones, ataques a ganado y afectaciones a actividades de pesca de subsistencia. Además, los hipopótamos actúan como vectores de enfermedades peligrosas tanto para humanos como para otras especies.

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