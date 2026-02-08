En vivo: así avanza el frente frío en el Caribe, a la espera de lluvias durante la tarde

Varias zonas rurales en Córdoba quedaron completamente bajo el agua por las intensas lluvias de los últimos días. Foto: UNGRD

Continúa el estado de “alerta máxima” en Córdoba por el frente frío del Caribe, un fenómeno meteorológico por el que se espera que haya jornadas de lluvias en varios puntos del país afectados por inundaciones.

Varias autoridades, entre estas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se encuentran en un Puesto de Mando Unificado en Córdoba, el departamento que ha concentrado gran parte de las emergencias.

La Gobernación de Córdoba ha hecho un llamado en reiteradas ocasiones para que las comunidades ribereñas evacúen de manera preventiva en los lugares de alto riesgo. En Montería, capital del departamento, varios barrios permanecen inundados y a la espera de ayudas por parte de los organismos de socorro.

Es importante recordar que las lluvias que se están presentando en esta zona del país son consecuencia de la llegada de un frente frío desde el Ártico. Es el segundo que llega en las últimas semanas, ocasionando un incremento en la acumulación de humedad y cambios en la dirección de los vientos. El resultado de esto es un incremento de las lluvias y del nivel del mar, algo que no es usual en los primeros meses del año.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, retiró el llamado de evacuación para comunidades ribereñas y de zonas inundables en el departamento. El llamado está enfocado en los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento.

La solicitud de evacuación es preventiva, con el fin de evitar nuevas afectaciones a personas durante el paso de la ola creciente del río Sinú, que fue anunciada por el Ideam hace dos días.

Tras el Puesto de Mando Unificado, Zuleta aseguró que “las conclusiones son alentadoras”, refiriéndose a la reducción en las lluvias que también reportó la directora del Ideam, Ghisleane Echeverry.

“Sin embargo, es bueno precisar que Córdoba continúa en emergencia. Un llamado a todas las comunidades ribereñas de las cuencas San Jorge, Sinú y Canalete. Importante evacuar de manera oportuna, articulados con las alcaldías municipales”, señaló Zuleta.

Durante este domingo, 8 de febrero, se ha registrado una disminución del 26 % en las lluvias en el país. Así lo informó el Ideam a través de su más reciente boletín técnico sobre las condiciones meteorológicas en el país.

Esto no quiere decir que no se estén presentando lluvias. Ghisleane Echeverry explicó en Noticias Caracol que se han reportado precipitaciones en varios puntos del país, incluidas zonas de riesgo por las emergencias de los últimos días.

Además, la entidad aseguró que se espera una disminución paulatina de las lluvias, pero que no se descartan lluvias durante la noche de hoy y la jornada de mañana, que afectan a las zonas con inundaciones.

Frente a esto, Echeverry fue enfática en que una disminución de las precipitaciones no representa el fin de las emergencias, pues las afectaciones por crecimiento y desbordamiento de caudales permanecen.

La funcionaria también se refirió a la alerta hidrológica por los niveles del río Sinú, que se emitió hace dos días. Sus niveles se han mantenido estables entre ayer y hoy, y se espera que disminuya durante los próximos días, con la reducción de las precipitaciones.

El Ideam comunicó a través de sus redes sociales un resumen del pronóstico del tiempo para hoy, asegurando que habrá lluvias durante la tarde de hoy en varias partes en las que se ha declarado la alerta máxima.

“Se esperan lluvias en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia. Los mayores volúmenes en Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar, Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Amazonas”, dijo la entidad en su cuenta de X.

Las autoridades están monitoreando constantemente los niveles de los ríos Sinú y San Jorge, que se han desbordado en varios puntos en su recorrido entre la represa de Urrá y sus desembocaduras. Municipios como Montería, San Pelayo y Lorica han reportado emergencias.

El balance de la UNGRD, que dirige los reportes de las emergencias, ha señalado puntos críticos en Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia. En Santander, el municipio de Lebrija ha concentrado gran parte de las afectaciones, con inundaciones, averías en carreteras y deslizamientos.

También se han presentado alertas marítimas en el Caribe, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por el incremento del nivel del mar y el oleaje, la recomendación para turistas y pescadores es seguir las recomendaciones de la Dirección General Marítima, para prevenir riesgos.

En total, hay 131 emergencias en 16 departamentos, de acuerdo con los reportes de las autoridades. Las cuencas en alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas, según el reporte de este domingo del Ideam, son “los ríos que comprenden las zonas de Caribe - Litoral, Sinú, Medio Magdalena, Bajo Magdalena, Cauca-San Jorge, Cauca, Nechí, Cesar, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juan, Baudó - Directos Pacifico”.

