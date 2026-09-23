Estudio proyecta que El Niño podría causar 451.000 muertes por calor en el mundo

“Los científicos prevén que las temperaturas terrestres a nivel mundial serán 1,2 °C superiores a lo normal en los próximos meses, debido en gran parte al actual El Niño que comenzó en junio. Estas condiciones anómalamente cálidas se asemejarán a las más…

Esta semana se conoció un informe de Climate Impact Lab, una iniciativa de la Universidad de Chicago (Estados Unidos), que estimó el número de muertes por calor relacionadas con el actual fenómeno de El Niño, que tendrá su momento de mayor intensidad para finales de 2026 y principios de 2027.

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“Los científicos prevén que las temperaturas terrestres a nivel mundial serán 1,2 °C superiores a lo normal en los próximos meses, debido en gran parte al actual El Niño que comenzó en junio. Estas condiciones anómalamente cálidas se asemejarán a las más altas temperaturas que, según las previsiones, provocará el cambio climático dentro de 20 años y provocará un aumento del 44 % en el número de días de calor extremo con respecto a lo que cabría esperar en un año normal”, se lee en el informe.

En contexto: Lo que viene para Colombia con El Niño, el pronóstico de quienes le siguen la pista

El informe estima que, para finales de marzo, se registrarían 451.000 muertes por calor asociadas a este fenómeno, en comparación con un año normal. De estas, 239.000 se registrarían en los próximos seis meses.

“Dado que las previsiones actuales apuntan a que El Niño se mantendrá hasta la primavera de 2027, esperamos que todas estas cifras sigan aumentando, sobre todo porque efectos como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor se prolongarán hasta junio y julio”, indica el reporte.

Pero, ¿cómo son estimados estos números? Para hacerlo, los investigadores utilizaron estudios previos que permiten estimar la mortalidad excesiva teniendo en cuenta las diferencias en el clima local, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación.

“Se analizaron estas relaciones en 24.378 regiones de todo el mundo, lo que da como resultado cambios previstos en la mortalidad excesiva relacionada con la temperatura en comparación con la media del periodo 1996-2025. La incertidumbre en las proyecciones deriva principalmente de la estacionalidad y las previsiones”, precisan los investigadores.

Con esta base, el estudio señala que el calor afectará de manera más importante al Sur global. “Es una de las regiones en las que se prevé que se produzca el mayor aumento de los casos relacionados con el calor. Entre las zonas más afectadas está el Sahel (Nigeria, Sudán, Níger, Chad), donde se prevé que se produzcan 66.800 muertes más por calor a causa de septiembre a febrero, en comparación con un año normal, con casi la mitad de esas muertes en Nigeria (31.400)”, se lee en el informe.

Impacto de mortalidad excesiva por calor en cada país. Foto: Climate Impact Labs

En la región, uno de los países más afectados, según el informe, sería Brasil, con una proyección de 8.000 muertes por calor en los próximos meses. Para el caso de Colombia, la cual no se encuentra dentro del top 10 de países con más fallecimientos estimados, registraría en los próximos meses cerca de 2.200 muertes (a través de este enlace puede consultar los datos por país).

Entre las recomendaciones que ofrece el informe está que los países activen “las alertas por calor y las campañas de sensibilización sobre salud dirigidas a poblaciones vulnerables, así como centros de refrigeración y puntos de hidratación para trabajadores. A esto se suma que deberían implementar medidas para aumentar la capacidad del sistema de salud para ayudar a las personas a sobrellevar el calor extremo”.

Se espera que en los próximos meses la iniciativa emita una actualización sobre estos pronósticos nacionales sobre el impacto del fenómeno de El Niño para los próximos meses.

Sobre lo que se espera para Colombia, el director del CIIFEN, Felipe Costa do Carmo, nos comentó que para "el país se espera el incremento de la temperatura del aire en gran parte del territorio, junto con la reducción de la precipitación y los caudales en diferentes regiones. Los efectos no se distribuyen uniformemente, por lo que existen regiones con mayor riesgo que históricamente se han ubicado en el Caribe y los Andes. Además, las condiciones secas incrementan la probabilidad de incendios forestales y déficit hídrico". Frente a los impactos, el director asegura que depende de múltiples factores, "por lo que el pronóstico sobre sus repercusiones nacionales es aún un análisis complejo".

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