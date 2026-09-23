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Lo que viene para Colombia con El Niño: el pronóstico de quienes le siguen la pista

Los efectos del fenómeno de El Niño, como las altas temperaturas y la disminución en el caudal de los ríos, ya se sienten en varias regiones del país. El Espectador habló con el director del CIIFEN, uno de los centros internacionales que le sigue la pista a la evolución de este fenómeno, desde donde pronostican posibles impactos en los embalses y la generación de energía, así como un incremento en el riesgo de incendios forestales.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
23 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
AME9422. VILLA DEL LEYVA (COLOMBIA), 21/09/2026.- Fotografía cedida del 20 de septiembre de 2026 que muestra a una persona caminando en una zona afectada por un incendio forestal que ha consumido aproximadamente 100 hectáreas de vegetación, mientras las autoridades locales aseguran estar "desbordadas" por la emergencia, en Villa de Leyva (Colombia). EFE/ XXX /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Una persona caminando en una zona afectada por un incendio forestal que ha consumido aproximadamente 100 hectáreas de vegetación en Villa de Leyva (Colombia). EFE
Foto: EFE - STR

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A principios de esta semana, un reporte de Carbon Brief indicó que el fenómeno de El Niño rompió otro récord a medida que continúa intensificándose en el océano Pacífico, afectando los patrones de lluvias en el mundo y disminuyéndolas en gran parte de Colombia.

En la región, uno de los principales centros que indagan sobre este fenómeno y también realizan labores para mejorar la cooperación y el alistamiento entre naciones para este tipo de fenómenos es el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN). En este…

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

fernanfortichr ffortich@elespectador.com
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Comentarios
  • Héctor(15733)Hace 27 minutos
    Buen artículo, gracias.
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