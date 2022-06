Firman acuerdo internacional para reducir subsidios a pesca ilegal. ¿En qué consiste?

El 34% de las poblaciones de peces son pescadas a niveles biológicamente insostenibles. Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Durante la última semana, líderes de 164 países se habían reunido en lo que se conoce La XII Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una de las instancias más importantes en las que se definen las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. (Le puede interesar: Cerca de 300 científicos piden en la revista Science prohibir subsidios a la pesca)

En esta ocasión, la reunión se prolongó más de lo esperado, debido a que había varios puntos clave en la agenda. “Hemos terminado más tarde de lo esperado, pero con un paquete de decisiones sin precedentes”, afirmó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, según recuerda la agencia de noticias EFE. Además de adoptar algunos acuerdos sobre la suspensión de patentes de vacunas anticovid y de establecer ciertas medidas para paliar la crisis alimentaria, la OMC firmó un acuerdo que busca frenar subsidios nocivos a la pesca, lo que podría aliviar a la desenfrenada pérdida de biodiversidad que ocurre en los océanos.

Según explica la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que ha seguido de cerca estas negociaciones, el acuerdo, en general, establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal tanto no declarada y no regulada, así como la reducción de subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y a buques que hacen pesca en alta mar de manera no regulada.

“Las disposiciones referentes a la pesca en alta mar representan un logro para América Latina, región cuya industria pesquera se ve gravemente amenazada por agresivas flotas extranjeras que pescan dentro y fuera de jurisdicciones nacionales”, señala AIDA en un comunicado. (Le sugerimos: El 94 % de las mareas negras oceánicas son causadas por la actividad humana)

Además, indica que otra parte del acuerdo contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero y que los países acordaron seguir negociando normas para frenar aquellos subsidios que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

“Este acuerdo es una de las patas de la mesa que necesitamos a nivel internacional para aportar a la salud del océano”, agregó Magie Rodríguez, abogada de AIDA. “Nos quedan tres más: el tratado de alta mar, estándares más ambiciosos y rigurosos para la minería oceánica, así como el reconocimiento del rol clave que juega el océano en la crisis climática. Seguiremos trabajamos con nuestros aliados para lograrlo”. (Lea también: Nuestra salud está ligada a la del mar: ONU pide revitalizar los océanos)

Como lo recuerda AIDA, aunque las negociaciones sobre los subsidios a la pesca comenzaron en 2001, no fue hasta 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que, se supone, iba a ser en diciembre de 2020, pero fue cancelada por la pandemia. En 2021 se tuvo un borrador del texto del acuerdo y, en 2022, finalmente, se firmó el documento.

A nivel mundial, ha estimado la Asociación, cada año los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. Actualmente, el 34% de las poblaciones de peces son pescadas a niveles biológicamente insostenibles.