Una nueva plataforma permite ver cuándo desaparecerán los glaciares del mundo

La plataforma Global Glacier Extinction Explorer (Explorador Global de Extinción de Glaciares), desarrollada por Lander Van Tricht (ETH Zúrich / VUB) y Kristof Van Tricht, permite ver si un glaciar…

Un grupo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH- universidad pública) y la Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Bruselas, lanzaron una nueva plataforma interactiva que le permite a cualquier persona ver qué pasará con los glaciares del mundo a medida que aumentan las temperaturas, y en qué año podrían desaparecer.

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La plataforma Global Glacier Extinction Explorer (Explorador Global de Extinción de Glaciares), desarrollada por Lander Van Tricht (ETH Zúrich / VUB) y Kristof Van Tricht, permite ver si un glaciar desaparecerá —y aproximadamente cuándo lo hará— bajo diferentes escenarios de calentamiento global.

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“Las cifras globales, como la pérdida de masa o superficie glaciar, pueden resultar muy abstractas. Con este sitio web, la gente puede acercar la imagen a su propio valle o región montañosa y ver qué podrían significar los distintos niveles de calentamiento global para los glaciares que conocen”, explicó Lander Van Tricht en un comunicado publicado por la universidad de Bruselas.

La herramienta se basa en un estudio publicado recientemente en la revista Nature Climate Change que ofreció la primera evaluación mundial sobre la desaparición de glaciares individuales y reveló que el mundo se acerca a un periodo de extinción de estos ecosistemas sin precedentes.

El estudio proyectó un fuerte aumento en el número de glaciares que desaparecerán en todo el mundo, alcanzando un máximo entre 2041 y 2055, periodo en el que podrían desaparecer hasta unos 4.000 glaciares al año.

Además, la plataforma se lanza en un momento difícil para los glaciares, especialmente para los europeos. Aunque las mediciones finales de fin de verano aún están en curso, las observaciones preliminares sugieren que la escasa acumulación de nieve invernal y varias olas de calor estivales han provocado una pérdida sustancial de hielo en todos los Alpes.

Los investigadores advierten que otra temporada de deshielo extremo puede bastar para llevar a los glaciares más pequeños, más allá del umbral de supervivencia.

Un ejemplo es el glaciar Bella Tola, cerca de Saint-Luc (Suiza), declarado oficialmente extinguido en agosto de 2026 tras haber desaparecido casi por completo. Según el estudio de Nature Climate Change se preveía que el Bella Tola desapareciera entre 2026 y 2029. El glaciar Urirotstock también fue declarado extinguido este verano, lo que constituye otro ejemplo tangible de la rápida desaparición de los glaciares más pequeños de Suiza.

“Estos ejemplos hacen que el concepto de extinción glaciar sea muy concreto”, afirmó Van Tricht. “Nuestras proyecciones indicaban que muchos pequeños glaciares alpinos se acercan al final de su existencia, y ahora estamos presenciando este proceso en tiempo real. El caso del Bella Tola resulta especialmente llamativo, ya que su desaparición observada se sitúa exactamente dentro del periodo de extinción previsto por nuestros modelos”, agregó.

El coautor Harry Zekollari, de la VUB, explicó en el comunicado de la universidad, que la desaparición de un glaciar no es consecuencia de un único verano cálido, sino la culminación de décadas de pérdida acumulada de masa. “Año tras año, la insuficiencia de nevadas y el intenso deshielo estival reducen gradualmente el glaciar hasta que este ya no puede mantenerse”.

Con un calentamiento global de +1,5 °C, se prevé que desaparezcan unos 2.000 glaciares al año a nivel mundial en el pico de extinción. Sin embargo, esta cifra se duplicaría aproximadamente con un calentamiento de +4 °C. Estas cifras globales ocultan marcados contrastes regionales: en los Alpes europeos, por ejemplo, podrían quedar solo unos 110 glaciares con un calentamiento de +2,7 °C, y apenas 20 con +4 °C.

“Cada fracción de grado cuenta”, dijo Van Tricht. “Limitar el calentamiento a 1,5 °C permitiría preservar más del doble de glaciares que una trayectoria de +2,7 °C para el año 2100”.

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