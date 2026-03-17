Uno de los ecosistemas más frágiles sufrió incendios “sin precedentes” durante el siglo XX

Aunque las turberas se distribuyen principalmente en las zonas boreales del hemisferio norte (como las de la foto), el estudio se centró en las turberas tropicales. Foto: CSIC/EFE - CSIC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque no estamos tan familiarizados con las turberas, el Programa para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP, por sus siglas en inglés) califica a estos ecosistemas como “los héroes anónimos en la batalla contra la crisis climática”.

De hecho, como contamos en esta nota hace unos meses, los esfuerzos por conocer estos ecosistemas, de los más desconocidos de nuestro país, empezaron relativamente hace poco.

(Puede leer: El primer mapa de los volcanes, cañones y montañas que hay bajo el Pacífico colombiano)

A pesar de que estos humedales, que acumulan materia orgánica, cubren solo el 3 % de la superficie terrestre, almacenan cerca del doble de carbono que todos los bosques del planeta, según el UNEP.

Para ponerlo en perspectiva, un reciente equipo de científicos de varias partes del mundo señaló que las turberas almacenan enormes cantidades de carbono bajo la superficie terrestre. ¿Cuánto? “Más que toda la biomasa forestal del mundo junta”, precisan los investigadores.

(Le puede interesar: Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”)

Aunque se sabe que los incendios forestales en las regiones tropicales ha ido en aumento en las últimas décadas, la historia y características de los incendios forestales en las turberas tropicales “siguen siendo en gran medida desconocidas”, señalaron los científicos.

Para resolver esta duda, los investigadores, liderados por la científica española Angela Gallego Sala y el investigador chino Yuwan Wang, analizaron registros de carbón vegetal para reconstruir los incendios forestales de las turberas tropicales en los últimos 2.000 años.

Lo primero que encontraron, según sus resultados, que fueron publicados recientemente en la revista académica Global Change Biology, es que la actividad de los incendios forestales en las turberas tropicales disminuyó durante más de 1.000 años, “en consonancia con los cambios en las temperaturas globales y otras variables climáticas naturales”.

(También puede leer: El cambio de planes a “última hora” en el proyecto para llevar más agua a Santa Marta)

El panorama cambió drásticamente en el último siglo, pues se ha producido un importante aumento en el número de incendios forestales “y las diferencias regionales en los resultados apuntan a que las actividades humanas son la causa principal”.

El aumento de los incendios se observó principalmente en el sudeste asiático y la región de Australasia. En regiones como América del Sur y África, donde las turberas son menos accesibles, no se observaron aumentos.

Esto, advirtió Wang, puede cambiar en las próximas décadas a medida que aumente la densidad de población, la agricultura comercial y las infraestructuras.

Cuando se incendian, las turberas liberan el carbono que tenían almacenado, lo que contribuye al cambio climático. Ante este panorama, Wang señaló que es necesario “proteger urgentemente estos ecosistemas ricos en carbono”.

“Se podría lograr una reducción de los incendios en las turberas tropicales mediante la conservación de estas zonas, así como promoviendo la gestión sostenible de los recursos y la restauración de los ecosistemas, pero esto requiere la colaboración de múltiples grupos y debe llevarse a cabo a una escala suficientemente grande”, agregó Wang.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜