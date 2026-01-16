¿Va a salir este fin de semana? Tome nota de las zonas donde lloverá en Colombia Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el más reciente pronóstico del clima de este fin de semana, del 16 al 18 de enero. Según la entidad, se esperan lluvias en el occidente y sur de la región Caribe; norte y occidente de la región Andina; oriente y sur de la Orinoquía; y en amplios sectores de las regiones Pacífica y Andina.

Además, para Bogotá se prevé, para este fin de semana, cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias durante la tarde, principalmente en sectores del occidente y en algunas zonas del norte.

☔ Pronóstico del tiempo del viernes 16 de enero

De acuerdo con el Ideam, durante la tarde y noche de este viernes se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas. Estas zonas son: Magdalena, Cesar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad estima condiciones secas; sin embargo, en el área marítima oriental se esperan precipitaciones con probabilidad de actividad eléctrica.

☔ Pronóstico del tiempo del sábado 17 de enero

La entidad prevé que para este sábado se presente una disminución de las lluvias en zonas de las regiones Caribe, Andina y norte de la Orinoquía. En otras regiones, en cambio, las lluvias se mantendrán, principalmente en la Pacífica y Amazónica.

En cuanto a las lluvias más intensas, se espera que se presenten en sectores del golfo de Urabá; sur de Bolívar; Antioquia; occidente y sur de Santander; noroccidente de Boyacá; norte de Cundinamarca; Caldas; Risaralda; Chocó; sur y occidente del Valle del Cauca; Cauca; Nariño; Caquetá; Putumayo; Amazonas; Vaupés; Guaviare; Guainía, y sur de Meta y Vichada.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias a diferentes horas del día.

☔ Pronóstico del tiempo del domingo 18 de enero

Según el pronóstico del clima del Ideam, durante este domingo se podría presentar un incremento de las lluvias en el sur de la región Caribe, occidente de la región Andina y sectores del Pacífico. En cambio, se espera una disminución de las precipitaciones en el occidente de la Amazonía y en el occidente y norte de la Orinoquía.

Las lluvias más intensas, con posible actividad eléctrica, se esperan en el golfo de Urabá; sur de Sucre y Bolívar; Antioquia; occidente y norte de Santander; norte de Norte de Santander; norte de Cundinamarca; Caldas; sur de Risaralda; norte de Quindío; Chocó; Valle del Cauca; amplias zonas del Cauca; centro de Nariño; oriente y sur de Amazonas; Vaupés; Guaviare; Guainía y Vichada.

