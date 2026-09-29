Minambiente derogó la resolución que declaraba zona de reserva en Santurbán hasta 2029

"Revocar directamente, en su integridad, la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026, "Por medio de la cual se modifica la Resolución 0221 de 2025 corregida por la Resolución 0239 de 2025 en el sentido de…

El Ministerio de Ambiente firmó una resolución con la que deroga una de las últimas decisiones que tomó el Gobierno Petro en materia ambiental. Se trata de una de las medidas de protección sobre el páramo de Santurbán en medio de las discusiones por la zonificación de esta área protegida y las actividades que pueden hacerse en su interior.

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"Revocar directamente, en su integridad, la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026, "Por medio de la cual se modifica la Resolución 0221 de 2025 corregida por la Resolución 0239 de 2025 en el sentido de actualizar el área geográfica efectiva y precisar la cartografía de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal, se modifica el cronograma, se prorroga su vigencia y se dictan otras disposiciones"", se lee en la decisión del Ministerio de Ambiente.

El 4 de agosto, pocos días antes de terminar su mandato, la entonces ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, tomó la decisión de prorrogar la zona de reserva temporal que se estableció en 2025 en el macizo de Santurbán y aumentarla en cerca de 100 hectáreas. Se trata de un área de más de 75.000 hectáreas que el Minambiente declaró como un lugar restringido para nuevas actividades extractivas, como la minería.

Esa reserva temporal estaba vigente hasta 2027 y la decisión del Gobierno Petro fue extenderla hasta 2029, ampliando en dos años el plazo para estudiar y discutir con las comunidades si debería convertirse en un área protegida permanente. Sin embargo, con resolución firmada por el Ministerio de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella, esa decisión queda sin efectos.

Es decir, la zona de reserva temporal estará vigente hasta marzo de 2027 y el plazo para hacer la consulta pública con la cual se definirá si se convierte en un área protegida definitiva será en noviembre. Esta no es la primera decisión que el actual gobierno toma frente a las medidas del gobierno pasado.

De hecho, durante sus primeros días, el 19 de agosto, ya había derogado otra resolución con la que se había declarado una zona de reserva de recursos naturales definitiva en el sector de La Baja, un punto clave para el abastecimiento de agua de esa región.

Todo esto se enmarca en una orden de la Corte Constitucional que lleva más de ocho de retraso en su cumplimiento y que pidió hacer una delimitación participativa del páramo de Santurbán. A este contexto se le suma que durante varios años se ha discutido si se permite o no la realización de un proyecto de minería por parte de la multinacional Aris Mining.

(Puede leer: Santurbán, vuelve y juega: ¿Qué pasará con su delimitación ahora que hay nuevo Gobierno?)

En su decisión, el Ministerio de Ambiente pide además que se notifique de la revocación de la prórroga a la Agencia Nacional de Minería, pues esto implica que el desarrollo de nuevos proyectos de minería en el páramo estará restringido solo hasta marzo de 2027 y ya no hasta 2029, como planteaba la resolución del gobierno Petro.

La resolución firmada ayer desde el Minambiente no está firmada por Fabio Arjona, quien está al frente de esa cartera, pues el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una recusación en su contra que fue aceptada por el Gobierno. Para tomar las decisiones sobre este tema, se designó como ministro de Ambiente ad hoc al ministro de Agricultura, Indalcio Dangond.

El Comité de Santurbán rechazó la decisión del Minambiente y se pronunció a través de redes sociales, asegurando que "el gobierno de Abelardo acaba de tumbar otra de las medidas que protegían a Santurbán. En menos de 2 meses de su mandato ha tumbado 3 resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos. Y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán".

Aquí puede consultar la resolución completa:

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