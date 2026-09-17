Ministro de Ambiente no podrá decidir sobre la delimitación del páramo de Santurbán

Luego de que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentara una recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, el jefe de cartera fue declarado impedido para decidir sobre la delimitación del páramo de Santurbán. El comité había hecho la solicitud de impedimento, al considerar que las acciones y pronunciamientos de Arjona evidenciaban una “abierta parcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero Soto Norte”.

Durante su sesión del pasado 10 de septiembre, el Consejo de Ministros decidió aceptar dicha petición, lo que significa que Arjona no podrá atender, puntualmente, asuntos relacionados con “la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdiccionales Santurbán – Berlín, dentro de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables y la actuación de la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja”.

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Hace unas semanas, el Comité Santurbán anunció ocho acciones jurídicas y ciudadanas frente a la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución que declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’. Como contamos en este diario, la medida echó para atrás una de las tres delimitaciones del páramo Santurbán que había dejado el gobierno de Gustavo Petro, y quedaron sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.

Para el Comité Santurbán, según comunicó el pasado 20 de agosto, ese tipo de decisiones “representan un grave retroceso en la protección de Santurbán y favorecen los intereses de la multinacional minera Aris Mining”. En ese sentido, recusó al ministro Arjona, argumentando que el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de garantizar la protección del páramo y, a sus ojos, existían razones suficientes para cuestionar la imparcialidad del jefe de cartera.

Además, el comité presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de frenar “estas medidas de desprotección de Santurbán”. Para respaldar dicha acción judicial, lanzó una campaña de recolección de firmas. “Queremos que esta acción llegue acompañada por miles de ciudadanos que también exigen la protección de Santurbán y del agua de más de dos millones de personas”, expresó en ese momento.

¿Qué pasa con la delimitación de Santurbán?

Según el Minambiente, la decisión de revocar la resolución que declaró la reserva natural respondía a “la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana”. La directris, además, era dejar sin efectos la consulta pública adelantada, pues se identificó una posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California (Santander).

En ese sentido, la cartera de Ambiente afirmó que la resolución se emitió a pesar de que una tutela había sido admitida por posible vulneración de derechos, y mientras se encontraba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez. El ministerio aseguró, entonces, que adelantaría una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área.

Para el Comité Santurbán, no obstante, “la salida era reabrir la participación ciudadana, no eliminar la protección”. Es por ello que, entre sus acciones anunciadas hace unas semanas, la organización también solicitó la reapertura inmediata de la consulta pública sobre la resolución revocada. De acuerdo con el comité, la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga exigía garantizar nuevamente la participación ciudadana, más no desmontar la la reserva.

Santurbán es una fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander y constituye uno de los territorios fundamentales para la protección del agua y la biodiversidad del país.

Cabe recordar que hace unos meses, antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el entonces desginado ministro Arjona dijo en entrevista con El Espectador que delimitaría el Páramo de Santurbán, con el fin de permitir que haya minería formal en un área externa, liderada por la empresa canadiense Aris Mining. "La empresa que está haciendo exploración de oro en Santurbán es canadiense y se llama Aris Mining, que tiene la segunda mina formal más grande de Colombia porque el 85% del oro que se explota en Colombia es ilegal y criminal. Aris Mining ha agrupado a 34.000 personas que hacían minería informal e ilegal alrededor de su actividad y las ha formalizado. Ese es el secreto mejor guardado de la minería en Colombia; nadie lo conoce. Ese es un ejemplo que debe ser repetido", aseguró.

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