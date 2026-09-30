Minambiente revoca la última resolución del gobierno Petro para delimitar Santurbán

El argumento central del Ministerio de Ambiente para revocar la resolución del Gobierno Petro es que esa delimitación parcial del complejo de…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tumbó la última medida con la que la anterior administración intentó dejar atada la delimitación del páramo de Santurbán en Santander. Con una resolución firmada ayer por Indalecio Dangond, ministro de Ambiente ad hoc para este tema, se revocó una decisión publicada el 6 de agosto con la que se adelantaba parcialmente la delimitación de este complejo de páramos.

El argumento central del Ministerio de Ambiente para revocar la resolución del Gobierno Petro es que esa delimitación parcial del complejo de páramos Santurbán-Berlín no habría respetado el proceso de participación ordenado por la Corte. Es importante recordar que la delimitación que se adelanta actualmente es producto de una sentencia de 2017 que ordenó tener en cuenta a las comunidades de varios municipios para definir el trazado del área protegida de esos páramos.

De acuerdo con el Minambiente, "se constató que el procedimiento que culminó con la Resolución 0992 de 2026 no observó integralmente el estándar reforzado de participación ambiental exigible para el Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-

Berlín. El proceso participativo desarrollado durante los años posteriores a la Sentencia T-361 de 2017 había sido estructurado para la

expedición de una nueva delimitación del complejo; sin embargo, en la etapa final de la actuación se introdujo una modalidad de delimitación progresiva, definitiva y acumulativa que modificó sustancialmente los efectos jurídicos de los acuerdos, consensos y disensos previamente construidos, sin que se evidenciara una fase territorial específica, suficiente y previa destinada a informar y deliberar con las comunidades acerca de esa transformación".

El proceso de delimitación, como contamos en un artículo publicado a finales de julio, ha tenido varias tensiones durante las audiencias públicas y de consulta por parte del Minambiente. La discusión central tiene que ver con las áreas del complejo de páramos en las que estará prohibida definitivamente la minería y aquellas en las que sí podría realizarse esta actividad.

Al interior del complejo de páramos, como se ha denunciado en varias ocasiones y como reconoció la Corte, se desarrollan actividades de minería ilegal. Además, un proyecto de minería formal en cabeza de la multinacional Aris Mining ha mostrado interés por explotar un área que se encuentra dentro del territorio que hace parte de esa discusión.

En su último día, el Gobierno Petro publicó la resolución para la delimitación parcial, pero según el Gobierno de De la Espriella, esa decisión no tuvo en cuenta todas las observaciones y comentarios que recibió durante el proceso de consulta pública, que se llevó a cabo durante las semanas previas a su publicación.

Aunque esta decisión del Minambiente revoca la delimitación parcial, la entidad también aclara en la resolución que se seguirá adelante con el proceso de delimitación y con la participación que exige la Corte Constitucional para este. Además, aseguran que derogar la resolución del 6 de agosto no implica que se pierdan las medidas de protección ambiental que requiere el páramo.

"No comporta, en ningún caso, una disminución del nivel de protección ambiental del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, ni constituye habilitación, autorización o convalidación de actividades incompatibles con el régimen constitucional y legal de protección de los ecosistemas de páramo", se lee en el documento.

Angélica García, alcaldesa de Vetas, uno de los municipios involucrados en la delimitación, no tardó en reaccionar a la decisión. "Lo que esperamos nosotros es que se pueda cumplir el cronograma establecido, que pueda garantizarse la participación de las comunidades. Nosotros esperamos la protección del ecosistema del páramo, pero con la participación y la garantía de los derechos de las comunidades que estamos arriba en el páramo".

Además, señaló que esperan que el Gobierno cumpla el auto del 2 de julio que emitió el tribunal administrativo de Santander, en la que se pidió hacer una reunión para definir el proceso de concertación para el municipio de Vetas en el marco de la delimitación del páramo de Santurbán.

Aquí puede consultar la resolución completa que revoca la delimitación parcial del páramo de Santurbán:

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