Muerte de manatíes en Santander: tribunal ordena medidas de protección

Tras una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander por la Fundación Little Guardians, una magistrada decidió decretar medidas cautelares para la protección de esta especie y…

Ha pasado una semana desde que se reportó la muerte de cuatro manatíes ( Trichechus manatus ) en el Caño San Silvestre en Barrancabermeja. Dos machos y dos hembras de esta especie considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fueron hallados tras denuncias por una mortandad masiva de peces.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tras una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander por la Fundación Little Guardians, una magistrada decidió decretar medidas cautelares para la protección de esta especie y para garantizar la custodia de los ejemplares muertos con el fin de investigar las causas de su fallecimiento.

La medida implica garantizar la protección del manatí en el lugar en donde se encontraron los individuos muertos. "El área de intervención comprende el caño San Silvestre, en especial el tramo de cruce de tuberías; el caño El Rosario o caño Picho; el sector de La Represa; la conexión con la ciénaga San Silvestre; y el área de influencia que el equipo técnico determine en un radio de diez (10) kilómetros de los sitios del hallazgo", señala la decisión.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) deberá estar coordinando las acciones que se tomen junto a la Red de Varamientos de Manatíes. Una de las órdenes del tribunal, como parte de las medidas cautelares, implica garantizar la conservación y custodia de los cuatro cadáveres encontrados en el Caño San Silvestre para su investigación.

Además, el Tribunal le pide a la CAS que "dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, elabore una ficha técnica de cada ejemplar, con código de identificación, fecha y hora del hallazgo, coordenadas, sexo, longitud total, clase de edad, código de condición del cadáver (escala de 1 a 5), registro fotográfico, lesiones externas, hallazgos de la necropsia, muestras tomadas, método de conservación, laboratorio de destino y custodio actual. Toda muestra se someterá a cadena de custodia y, cuando el volumen lo permita, se conservará una contramuestra a disposición del proceso".

Tras esta toma de muestras, la corporación deberá adelantar un "estudio científico integral" que permita establecer las causas de la muerte de estos cuatro individuos. Pruebas toxicológicas, de parásitos y de verificación de presencia de hidrocarburos hacen parte de las exigencias del tribunal.

Además, la medida contempla que, entre la CAS y la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja, se haga una campaña de muestreo durante un mes, con tomas semanales, en "los sitios del hallazgo, el tramo de cruce de tuberías, el caño El Rosario, el sector de La Represa, la conexión con la ciénaga San Silvestre y al menos un punto de referencia sin influencia aparente del evento". Estas muestras deberán remitirse para análisis en laboratorios especializados del Ideam.

Más allá de la investigación de la muerte de los cuatro manatíes, el Tribunal también ordena que se tomen medidas para la protección de los individuos que viven en el Caño San Silvestre y su área de influencia, con el fin de garantizar que las posibles causas del evento no afecten a otros ejemplares.

"Ante la detección de un manatí con signos de debilidad, lesiones, enmallamiento, cría separada de su madre o confinamiento en un cuerpo de agua en riesgo, activar de inmediato el protocolo de emergencias y aplicar, según la valoración veterinaria, las alternativas de manejo previstas en la circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 24 de septiembre de 2026″, dice el tribunal.

El 26 de noviembre se realizará una audiencia pública en la que se evaluará el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas y se revisarán los informes elaborados por la CAS. Allí deberán estar convocadas las comunidades de pescadores artesanales y organizaciones ambientales, que también podrán enviar comentarios frente a las labores que adelante la CAS.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜