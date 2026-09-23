Encuentran a cuatro manatíes muertos en el Caño San Silvestre, Barrancabermeja

Cuatro manatíes fueron encontrados sin vida en el Caño San Silvestre, en Barrancabermeja. De acuerdo con Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), los reportes preliminares señalaban que se trataba de un solo ejemplar. Sin embargo, los otros fueron encontrados después de un recorrido realizado por un grupo de pescadores, integrantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

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Velásquez, por medio de un video, explicó que se trataba de dos machos y dos hembras de esta especie que está en peligro de extinción, principalmente por la deforestación, el uso agropecuario y la construcción de represas que fragmentan sus rutas y limitan el acceso al alimento.

Uno de los ejemplares, dijo Velásquez en Vanguardia, fue encontrado en la zona del Caño San Silvestre donde están las tuberías de Cenit, compañía filial de Grupo Ecopetrol, dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos. "Encontramos al manatí atrapado en medio de las tuberías muerto. Realmente es lamentable y muy preocupante”, dijo la lideresa y recordó que desde hace un buen tiempo han denunciado hechos de contaminación, y que además, han exigido "que se hagan unos estudios serios de lodos para determinar las condiciones de la ciénaga y el caño".

La plataforma ciudadana de profesionales por la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia Biodiversos, por medio de sus redes sociales también se pronunciaron sobre el hecho y aseguraron que este hallazgo "es un evento excepcional y requiere atención inmediata. Es urgente realizar necropsias y análisis de calidad del agua".

El hallazgo simultáneo de 4 manatíes muertos es un evento excepcional y requiere atención inmediata. Es urgente realizar necropsias y análisis de calidad del agua. https://t.co/ugKFTNijW3 — Biodiversos (@biodiversoscol) September 23, 2026

En días pasados, varios pescadores habían denunciado la mortandad de peces en el tramo que conduce desde el sector de la Represa hasta caño Rosario. Según explicaron a Vanguardia, desde la mañana del martes se habían reportado la muerte de varios ejemplares de peces.

Aunque hasta el momento no se han establecido las causas de la muerte de los manatíes reportadas en la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, fuentes de la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja le dijeron a El Espectador que "al parecer se debería por contaminación de hidrocarburos de caño El Rosario (…) hay trasas de grasas y aceites".

Se trata de dos manatíes hembra y dos machos, que fueron encontrados en el Caño San Silvestre.

La contaminación en el Caño San Silvestre

Como lo contamos en estas páginas, los pescadores en el municipio de Barrancabermeja (Santander) durante años han alertado a las autoridades ambientales sobre los vertimientos de hidrocarburos que hacen grandes empresas petroleras en la zona de la Ciénaga de San Silvestre, que es el espejo de agua más importante del Magdalena Medio y la principal fuente de agua potable para los más de 200.000 habitantes de la ciudad.

En las denuncias radicadas en la Fiscalía, los pescadores han asegurado que no pueden consumir agua de esa fuente hídrica y la muerte masiva de búfalos, garzas, peces, tortugas y manatíes. El ente, además de recolectar muestras de agua de esa zona, entrevistó a nueve pescadores, quienes apuntan que una de las principales causas de esta situación es la una instalación petrolera de la zona: la planta La Fortuna, propiedad de Terpel.

Uno de los pescadores entrevistados por el CTI de la Fiscalía contó que, desde el año 2000, ha observado contaminación en la ciénaga a causa de la planta La Fortuna, ubicada a 30 minutos de Barrancabermeja. También dijo que, entre 2010 y 2016, las afectaciones por derrames de crudo “han sido muy grandes y dejan una nata negra en la superficie de la ciénaga durante meses".

Otro de los pescadores indicó que "a pesar de la grave situación, ninguna autoridad ha hecho presencia en la ciénaga para ponerle control a lo que está sucediendo. Muchas familias tuvimos que desplazarnos a otras ciénagas a ejercer la pesca, ya que, a causa de los químicos, se queman y se destruyen totalmente las plantas y los animales".

Terpel, en un comunicado enviado a El Espectador, indicó que La Fortuna es un activo estratégico para la prestación del servicio público de abastecimiento de combustible en Colombia y que sus instalaciones están debidamente certificadas, así como sus procesos ambientales.

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