 

Por fenómeno de sizigia, habrá marea alta en el Caribe: posibles inundaciones en Cartagena

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, de la Dimar, informó que desde este 27 de octubre se presentará marea alta en el Caribe colombiano, debido al fenómeno de sizigia. ¿Qué es y cuáles son sus consecuencias?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Ambiente
AME1563. CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA), 03/02/2026.- Un motociclista transita frente al mar este martes, en la avenida Santander en Cartagena de Indias (Colombia). Colombia enfrenta una temporada de lluvias atípicamente intensa que ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y emergencias en decenas de municipios, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazónica, alertó este martes el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Imagen de referencia. Según la Dimar, algunos sectores del Centro Histórico pueden resultar inundados.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (Dimar) informó este martes, 27 de octubre, que, a partir hoy hasta el 1 de noviembre de este año, habrá condiciones de marea alta en el litoral Caribe de Colombia, y las comunidades costeras deben estar atentas.

Esa situación se producirá debido a un fenómeno conocido como sizigia que es, explicó el teniente de Navío Miguel Fernández Rodríguez, Jefe de Oceanografía y Meteorología del CIOH, "un fenómeno astronómico, natural y periódico caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar".

"Durante este periodo se prevé que el nivel del mar alcance aproximadamente 67 centímetros, condición que sumada a posibles precipitaciones podría ocasionar inundaciones en zonas costeras bajas, como algunos sectores de la ciudad de Cartagena", añadió.

(Lea Informe de gobierno Petro alertó fallas en data centers que planeó InterNexa; fue omitido)

A lo que se refiere Fernández Rodríguez es a que, señala esa entidad en un comunicado, habrá puntos del Centro Histórico que deben prepararse para posibles inundaciones.

Le puede interesar

De acuerdo con la Dimar, este comportamiento está asociado a la fase de luna llena, "durante la cual la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol genera mareas de mayor amplitud, con variaciones más marcadas entre la pleamar y la bajamar".

La recomendación de la autoridad marítima es que tanto habitantes locales como turistas tengan precaución y adopten medidas preventivas.

"Invita a consultar el Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM), donde se encuentran disponibles los pronósticos de pleamares, bajamares y otras condiciones meteomarinas", indica en un comunicado.

De igual forma, recuerda que continuarán monitoreando las condiciones meteomarinas y que informará oportunamente sobre cuál sea la evolución.

De hecho, el pasado fin de semana, varias ciudades del Caribe también enfrentaron aprietos, debido a las fuertes lluvias que hubo. En el caso de Santa Marta, la Alcaldía tuvo que declarar alerta roja por las inundaciones que se presentaron en la ciudad y por la crecientes súbitas que estaban ocurriendo en dos ríos: el Piedras y el Manzanares.

Incluso, en el boletín de "Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos" del Ideam del fin de semana, la entidad indicó que había probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe. Entre ellos mencionó a los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como a uno de sus aportantes: la quebrada Tigrera.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Caribe

Cartagena

Inundaciones

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido