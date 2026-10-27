Esa situación se producirá debido a un fenómeno conocido como sizigia que es, explicó el teniente de Navío Miguel Fernández Rodríguez, Jefe de Oceanografía y Meteorología del CIOH, "un fenómeno astronómico, natural y…

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (Dimar) informó este martes, 27 de octubre, que, a partir hoy hasta el 1 de noviembre de este año, habrá condiciones de marea alta en el litoral Caribe de Colombia, y las comunidades costeras deben estar atentas.

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Por fenómeno de sizigia, habrá marea alta en el Caribe: posibles inundaciones en Cartagena

Esa situación se producirá debido a un fenómeno conocido como sizigia que es, explicó el teniente de Navío Miguel Fernández Rodríguez, Jefe de Oceanografía y Meteorología del CIOH, "un fenómeno astronómico, natural y periódico caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar".

"Durante este periodo se prevé que el nivel del mar alcance aproximadamente 67 centímetros, condición que sumada a posibles precipitaciones podría ocasionar inundaciones en zonas costeras bajas, como algunos sectores de la ciudad de Cartagena", añadió.

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A lo que se refiere Fernández Rodríguez es a que, señala esa entidad en un comunicado, habrá puntos del Centro Histórico que deben prepararse para posibles inundaciones.

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De acuerdo con la Dimar, este comportamiento está asociado a la fase de luna llena, "durante la cual la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol genera mareas de mayor amplitud, con variaciones más marcadas entre la pleamar y la bajamar".

La recomendación de la autoridad marítima es que tanto habitantes locales como turistas tengan precaución y adopten medidas preventivas.

"Invita a consultar el Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM), donde se encuentran disponibles los pronósticos de pleamares, bajamares y otras condiciones meteomarinas", indica en un comunicado.

De igual forma, recuerda que continuarán monitoreando las condiciones meteomarinas y que informará oportunamente sobre cuál sea la evolución.

De hecho, el pasado fin de semana, varias ciudades del Caribe también enfrentaron aprietos, debido a las fuertes lluvias que hubo. En el caso de Santa Marta, la Alcaldía tuvo que declarar alerta roja por las inundaciones que se presentaron en la ciudad y por la crecientes súbitas que estaban ocurriendo en dos ríos: el Piedras y el Manzanares.

Incluso, en el boletín de "Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos" del Ideam del fin de semana, la entidad indicó que había probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe. Entre ellos mencionó a los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como a uno de sus aportantes: la quebrada Tigrera.

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