Se mantiene la alerta roja en cuenca del río Cauca por riesgo de inundaciones

Por el momento, la alerta se concentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Según cifras oficiales, a la fecha, las lluvias atípicas de 2026 han dejado más de 335.000 personas damnificadas.

Redacción Ambiente
27 de febrero de 2026 - 01:47 p. m.
Los eventos más recurrentes durante las emergencias por lluvis atípicas han sido los movimientos en masa, con 110 casos, seguidos por las inundaciones (90) y crecientes súbitas (27). EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
Este viernes 27 de febrero se mantiene la alerta roja en tres zonas de la cuenca del río Cauca debido al riesgo de crecientes súbitas e inundaciones.

“Actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca, una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja, lo que generará aumentos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona”, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su cuenta de X.

Lea también: Lo que viene para la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según cifras oficiales, a la fecha, las lluvias atípicas de 2026 han dejado más de 335.000 personas damnificadas, así como más de 4.000 viviendas destruidas en las últimas semanas. Los eventos más recurrentes han sido los movimientos en masa, con 110 casos, seguidos por las inundaciones (90) y crecientes súbitas (27).

¿Cuáles son las zonas en alerta roja?

Según informó la UNGRD, por el momento, se mantiene Alerta Roja por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en:

  • Antioquia: La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya (niveles altos del río Cauca).
  • Bolívar: San Jacinto del Cauca y Montecristo.
  • Córdoba: Puerto Libertador y Montelíbano. (Posibles crecientes súbitas en la cuenca del río San Jorge).
  • Sucre: Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre.

Podría interesarle: Científicos detectan químicos de residuos electrónicos en cerebros de delfines.

Según el Ideam, en el área hidrológica Pacífica se registran 29 alertas naranjas y 4 amarillas por inundaciones, mientras que en el Caribe se reportan 8 rojas y 17 naranjas y en el Amazonas: 1 naranja y 3 amarillas.

Las entidades pidieron a las comunidades informarse a través de los canales oficiales de la UNGRD y el Ideam para conocer el estado actualizado de los ríos en el país.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

