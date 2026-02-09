Una rara medusa fantasma y otros hallazgos de la expedición de aguas profundas en Argentina

Estrellas de mar rojas y rosadas (Gorgonocephalus chilensis) se posan sobre corales duros blancos. Foto: Instituto Oceanográfico Schmidt

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de científicos se dio a la tarea de examinar los ecosistemas de aguas profundas a lo largo de toda Argentina, desde Buenos Aires hasta la zona costera de Tierra del Fuego. Durante la expedición, hubo un hallazgo que captó especialmente su atención: observaron una rara medusa de un enorme tamaño, conocida como la medusa fantasma gigante, que puede alcanzar el tamaño de un autobús escolar.

(Lea: Inundaciones en Córdoba: Urrá aumentará descargas al río Sinú por incremento del caudal)

Además de la medusa, que se desplazaba por las aguas del Atlántico a unos 250 metros de profundidad, el equipo logró avistar un coral de Bathelia candida, el más grande conocido hasta ahora en el océano, así como otros complejos arrecifales y al menos 28 especies que podrían ser nuevas para la ciencia.

El objetivo principal de la expedición fue localizar filtraciones frías, que, según explican en el comunicado, son entornos abisales donde el metano y otras sustancias químicas liberadas desde el lecho marino sirven como fuente de energía para los microbios, que a su vez sirven de alimento para animales como almejas, mejillones y gusanos tubícolas.

María Emilia Bravo, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, dijo en el comunicado que el equipo no esperaba encontrar un nivel tan alto de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas. Por eso, añadió, “estamos muy emocionados de ver estos ecosistemas tan llenos de vida”.

A los ojos de la investigadora, quien lideró la misión, esta expedición abrió una ventana inédita a la biodiversidad marina del país, solo para confirmar que “aún queda mucho por descubrir”. Cabe recordar que este proyecto fue liderado por Argentina y se desarrolló a bordo de un vehículo operado a distancia (ROV) llamado SuBastian, del Instituto Oceanográfico Schmidt.

(Puede leer: El ruido podría estar afectando a la tortuga marina más pequeña del mundo)

Este vehículo, añadieron los investigadores, fue clave para realizar observaciones detalladas de los animales en su entorno natural. “Hasta hace poco, nadie podía verlos en su hábitat y en todo su esplendor”, indicó a The New York Times Steve Haddock, biólogo marino del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, quien no participó en la expedición.

Las nuevas especies encontradas en las aguas profundas de Argentina

Durante la expedición, el equipo documentó un arrecife de Bathelia, que con una superficie de al menos 0,4 kilómetros cuadrados podría alcanzar un tamaño cercano al de la Ciudad del Vaticano. Este tipo de coral funciona como hábitat para peces, crustáceos y pulpos, y está reconocido como especie indicadora de un Ecosistema Marino Vulnerable (EMV).

Aunque este coral ha sido documentado en distintas zonas del océano Atlántico suroccidental, hasta ahora no se había logrado dimensionar su verdadera extensión, un vacío que recientemente la expedición permitió comenzar a llenar.

(Le puede interesar: Alfonso Chinguad, el indígena que custodia más de 130 variedades de papa en su casa)

Además, los investigadores registraron la presencia de una rara medusa fantasma gigante, una especie de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar. A diferencia de otras medusas, no posee tentáculos urticantes; en su lugar, tiene brazos con forma de cinta que utiliza para atrapar a sus presas. generalmente plancton o peces pequeños, y llevarlas hasta la boca.

Según los científicos, esta especie ha sido avistada en apenas unas 120 ocasiones desde que se capturó el primer espécimen en 1899. Una de las razones es que suele habitar la llamada “zona de medianoche”, una franja del océano que se extiende entre los 1.000 y los 4.000 metros de profundidad y está en la oscuridad total.

Otro de los hallazgos fueron las caídas de ballenas, eventos en los que el cuerpo de una ballena muerta desciende hasta el fondo marino y se convierte en un ecosistema temporal. Estos espacios proporcionan alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. También se identificaron antiguos jardines de coral chicle (Paragorgia arborea), anidados entre grandes esponjas en la Fosa de las Malvinas.

(Puede leer: El juicio contra alias “Iván Mordisco” por destruir la selva Amazónica)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜