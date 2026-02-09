Inundaciones en Córdoba: Urrá aumentará descargas al río Sinú por incremento del caudal

Varias zonas rurales en Córdoba quedaron completamente bajo el agua por las intensas lluvias de los últimos días. Foto: UNGRD

La hidroeléctrica Urrá, ubicada en Tierralta (Córdoba), anunció que incrementará de manera controlada las descargas al río Sinú ante el aumento del caudal que ingresa al embalse. La decisión, informó la empresa en un comunicado, busca “controlar la tasa de ascenso de los niveles del río” y mantener las condiciones seguras de operación.

El ajuste en estas descargas, añadió la entidad, se realizará desde la Central Hidroeléctrica Urrá I, luego de que se registrara un incremento en los niveles del embalse. Según la compañía, la medida se adopta bajo un monitoreo permanente de las variables hidrológicas y se llevará a cabo de forma gradual y técnica.

Por incremento de aportes al embalse aumentan las descargas al río. pic.twitter.com/4xdAocFjI5 — Urragenerador (@Urragenerador) February 9, 2026

La compañía Urrá aseguró que el aumento controlado de las descargas permitirá garantizar tanto la seguridad de la infraestructura como la de las comunidades aledañas.

Además reiteró el llamado a la ciudadanía para que atienda únicamente la información divulgada por los canales oficiales y siga las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo. “Su acompañamiento es fundamental parala seguridad de todos”, anotó.

Inundaciones en Córdoba: el aumento del caudal del río Sinú mantiene la alerta

En medio de la emergencia por inundaciones que vive el departamento, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, publicó este domingo una actualización sobre el comportamiento hidrológico del río Sinú. De acuerdo con el mandatario, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. del 8 de febrero se registró una leve disminución del nivel del río en la ciudad, al pasar de cerca de 6,60 metros a 6,49 metros.

Actualización hidrológica – Montería



Aunque hoy el nivel del río muestra una leve disminución (≈6,60 m → 6,49 m entre 10:00 a. m. y 5:00 p. m.), es importante aclarar que los caudales que ingresan al embalse de Urrá vienen en aumento sostenido desde las 8:00 a. m., pasando de… pic.twitter.com/PviT6qMN4P — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) February 9, 2026

Sin embargo, advirtió que los caudales que ingresan al embalse de Urrá continúan en aumento. Según explicó, desde las 8:00 a. m. el incremento pasó de cerca de 918 metros cúbicos por segundo a superar los 1.300 metros cúbicos por segundo en horas de la tarde.

Aunque pareciera que son cifras contradictorias, Kerguelén dice que no lo son, pues los cambios que se presentan en el embalse se reflejan en Montería con un rezago aproximado de 30 horas. En otras palabras, el descenso actual del nivel del río responde a condiciones pasadas, mientras que el incremento de los caudales que hoy ingresan a Urrá podría sentirse en la zona urbana de la ciudad en las próximas horas.

Por esta razón, el alcalde aseguró que hay una alerta preventiva para las comunidades de Las Palomas, Guasimal, Leticia y Martinica, así como para la zona rural en general y los barrios urbanos que ya se encuentran inundados o en condición de riesgo. “Seguimos monitoreando minuto a minuto. Calma, información y prevención”, señaló.

