Brasil advierte que el 80 % de los países no han actualizado sus metas climáticas de cara a la COP30

Esta semana, el gobierno de Brasil, que presidirá la cumbre mundial climática (COP30) en noviembre, pidió a los países presentar a tiempo la actualización de sus metas climáticas nacionales, conocidas como NDC. Estos son los aportes de cada país miembro en el marco del Acuerdo de París, que busca mantener el aumento de las temperaturas en el planeta por debajo de 2 °C.

El llamado se realizó a través de una carta de André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, que advirtió a los países sobre los efectos de no presentar en septiembre sus nuevos objetivos climáticos más ambiciosos para mitigar el calentamiento global.

“Lejos de representar meros objetivos climáticos para 2035, nuestras NDC representan la visión de nuestro futuro común. Son vehículos de cooperación que nos permiten hacer realidad esta visión juntos. Si la imagen que muestran nuestras NDC integradas resulta decepcionante, es nuestra responsabilidad colectiva convertirla en una imagen que garantice un planeta habitable, proteja todas las economías y mejore el nivel de vida y las oportunidades vitales de todos los pueblos, para todas las generaciones, una imagen que haga que nuestros hijos se sientan orgullosos, aliviados y esperanzados por su propio futuro”, se lee en el documento.

Para finales de agosto de este año, aproximadamente cuatro de cada cinco miembros del Acuerdo de París aún no han presentado sus nuevas metas climáticas ante las Naciones Unidas. Entre estos se encuentran algunos de los países que más emisiones de gases de efecto invernadero emiten, como China y Estados Unidos.

Colombia también hace parte de esta lista de países que no han actualizado sus compromisos climáticos, pues ya acumula seis meses de retraso. La primera fecha límite para presentar los nuevos NDC venció el 10 de febrero de 2025, y la próxima está fijada para septiembre.

Desde el Ministerio de Ambiente se indica que mediante 32 mesas de trabajo a nivel nacional se afinan los detalles de los próximos NDC de Colombia, que ya se consideran ambiciosos en la región: reducir más del 50 % de las emisiones de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La meta sería entregar los nuevos compromisos para septiembre.

Por su parte, el Ideam señala que la actualización de los compromisos climáticos no es el único pendiente que tiene el país ante la Conferencia de las Partes (COP). “Además de los NDC, tenemos que entregar un informe bienal de transparencia, conocido como BTR, en el que hacemos un inventario de los gases de efecto invernadero. No sabemos si vayamos a alcanzar a entregar en la COP, pues es un proceso que debe ser revisado por pares internacionales y toma tiempo”, indicó Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, a El Espectador.

Por su parte, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, en el documento dirigidos los miembros de la COP, insistió en que “ninguna acción es una demostración más clara del compromiso con el multilateralismo y el régimen climático que las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que nuestros países presentan como determinación nacional para contribuir al Acuerdo de París. En primer lugar, las NDC son una demostración del compromiso de los gobiernos con sus ciudadanos”.

