Cambios en Minambiente: Luz Dary Carmona se posesionó como viceministra de Ordenamiento Ambiental

Luz Dary Carmona se posesiona como viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Foto: ANLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 6 de diciembre, en horas de la tarde, se oficializó el nombramiento de Luz Dary Carmona Moreno como viceministra encargada de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente.

Carmona asume el cargo en reemplazo de Tatiana Roa, quien se desempeñó como viceministra desde enero de 2024 y renunció de manera irrevocable el pasado 30 de noviembre de 2025.

Como contamos en esta nota, fuentes cercanas a este viceministerio aseguran que Roa tenía previsto permanecer en el cargo hasta terminar el año, pero que decidió apartarse antes para que su sucesor(a) pudiera conformar su equipo antes de que comenzaran los impedimentos para contratar derivados de la Ley de Garantías. “Sería absolutamente injusto con quien llegará”, le aseguró a este diario un funcionario que pidió no ser citado.

La ministra (e) @IreneVelezT, junto a la viceministra (e) Luz Dary Carmona, lideró la clausura de la Escuela de Gobernanza Ambiental Étnica, un proceso, fruto del Pacto por la Transición Energética Justa La Guajira 2050, impulsado por el @MinAmbienteCo, en articulación con la… pic.twitter.com/BJhkhmfQiY — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) December 6, 2025

La nueva viceministra se posesionó ante Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente, en un evento en La Guajira. Carmona viene de ser subdirectora de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el que tenía la tarea de fortalecer la participación ciudadana y avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

La viceministra (e) es doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, magíster en Desarrollo y especialista en Gerencia Social. “Carmona ha liderado estrategias para fortalecer la gobernanza ambiental, el desarrollo comunitario y la coordinación entre entidades nacionales y territoriales. Su experticia integra enfoques de salud pública, desarrollo social y gestión ambiental”, aseguró Minambiente, a través de un comunicado.

Según aseguró la cartera de Ambiente, Carmona tendrá la tarea de avanzar la planificación ambiental, la transición energética justa y la acción climática, “así como profundizar los procesos de participación ciudadana y justicia ambiental”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜