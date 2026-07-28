Científicos crean un OnlyFans para marmotas. Esta es la razón

Los estudios del grupo dirigido por Blumstein han permitido entender cómo estos animales se comunican, detectan depredadores y responden a los cambios del entorno. Foto: Pixabay

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En Estados Unidos, un grupo de investigadores liderados por el biólogo Daniel Blumstein encontró una inusual manera de recaudar fondos para ampliar sus investigaciones sobre las marmotas. Se trata de OnlyMarms, un OnlyFans, pero dedicado a estos roedores.

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La idea, contó Blumstein a The New York Times, surgió después de que los recortes federales afectaran la financiación de su proyecto de investigación y tras ver una serie de televisión.

La serie contaba la historia de una madre soltera que, después de no encontrar un trabajo, se registró en OnlyFans para obtener ingresos. Inspirado en este hecho, Blumstein propuso crear OnlyMarms como una forma de recaudar recursos para continuar sus estudios.

“Simplemente vamos a divertirnos compartiendo”, dijo Blumstein, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, a The New York Times. ¿Cómo funciona? El investigador explicó que la idea es publicar videos de marmotas salvajes, que son más grandes que las ardillas, con garras afiladas y orejas pequeñas, mientras excavan madrigueras, buscan alimento o recorren zonas rocosas.

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Las personas interesadas, añadió, se pueden suscribir de forma gratuita, pero tienen la posibilidad de dejar propinas, que se destinarán a financiar el trabajo de campo de Blumstein y su equipo. Sus investigaciones analizan el comportamiento y el linaje de las marmotas para entender, entre otras cosas, cómo responden los mamíferos a los cambios ambientales.

“La mayoría de la gente dona alrededor de 10 dólares, lo que me indica que existe un interés real y creciente en lo que estamos haciendo”, agregó el investigador. Hasta ahora, la iniciativa ha recaudado cerca de 650 dólares en propinas. Los estudios del grupo dirigido por Blumstein han permitido entender cómo estos animales se comunican, detectan depredadores y responden a los cambios del entorno.

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