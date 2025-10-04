Ciudades regenerativas: cómo la inteligencia artificial puede transformar la vida urbana

Imagen de la COP16 en Cali, donde también se llevó a cabo la Semana de la Sostenibilidad. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

En diciembre de 1952, Londres experimentó la llamada Gran Niebla, un caos generado por la falta de visibilidad que resultó en la muerte de más de 4.000 personas. A partir de entonces, la contaminación del aire comenzó a posicionarse como uno de los temas prioritarios en la agenda pública, dando lugar a legislaciones estrictas como la Ley del Aire Limpio de 1956 en el Reino Unido. Sesenta y seis años después de la Gran Niebla, en 2022, las muertes por contaminación del aire —provocada por la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo— superaron los 8 millones anuales, donde una de cada cinco muertes en el mundo es atribuible a esta causa. La magnitud de la crisis se comprende al observar que el COVID-19 registró casi siete millones de fallecidos desde su inicio en diciembre de 2019 hasta mayo de 2023.

La triple crisis que vivimos —climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, incluida la del aire— está profundamente interrelacionada. Naciones Unidas estima que hacia 2050 aproximadamente el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, y será desde las ciudades donde se deberán abordar los grandes retos de sostenibilidad. La contaminación del aire es solo uno de los múltiples factores que han afectado, afectan y afectarán la vida —literalmente— de los ciudadanos. De allí que la planificación urbana orientada a construir ciudades regenerativas, antes que urbes que degradan su entorno y la calidad de vida, haya cobrado cada vez más fuerza.

En esta ecuación, tanto en la reciente Semana de la Biodiversidad de Cali (29 de septiembre al 5 de octubre) como en la Semana del Clima de Nueva York (21 al 28 de septiembre), la Inteligencia Artificial (IA) ocupó un lugar central en varias ponencias. Esta tecnología está demostrando ser un gran instrumento para enfrentar retos complejos de sostenibilidad, aunque paradójicamente, por la alta energía requerida para el enfriamiento de los servidores que la soportan, también plantea un desafío que no puede ignorarse.

Desde Alemania hasta Japón, la inteligencia artificial ya está mostrando su potencial para ayudar a las ciudades a sobrevivir. Las ciudades, como Stuttgart en Alemania, están obligadas a prepararse de manera rápida y precisa ante el creciente riesgo de inundaciones al que están expuestas. Lo que antes podía tomar meses con modelamientos geoespaciales tradicionales hoy se logra en tiempo récord con herramientas potenciadas por IA, que permiten visualizar la lluvia, simular el flujo del agua y ensayar estrategias de mitigación casi en tiempo real.

Por otro lado, el crítico problema de los desperdicios alimenticios también está siendo abordado mediante la adopción de IA en la logística. En Japón, la cadena de supermercados Super Hosokawa y su socio logístico Imamura Shoji desarrollaron un sistema de pronóstico de demanda con estas herramientas, que comparte predicciones con dos días de anticipación a lo largo de la cadena de suministro. El resultado: una reducción de más del 50% en los desperdicios de alimentos.

La exploración de una vida más sostenible en las ciudades y el papel que desempeñan la IA y otras tecnologías emergentes es tan relevante que la visionaria compañía Toyota anunció en julio de este año la finalización de la primera fase de la Ciudad Entrelazada (Woven City), a los pies del Monte Fuji. Se trata de una ciudad laboratorio totalmente sostenible, donde se integran en la vida real la energía limpia, la robótica, la inteligencia artificial y la movilidad conectada. En un mundo urbano que será cada vez más vulnerable a los impactos del cambio climático, la pregunta ya no es si necesitamos ciudades regenerativas que integren la tecnología, sino si seremos capaces de construirlas a tiempo.

Con las perspectivas de concentración y crecimiento poblacional urbano, veremos cada vez más debates subnacionales que explorarán cómo garantizar mejor aire, agua y alimentación en las ciudades. Celebró que la ciudad de Cali haya impulsado la Semana de la Biodiversidad como un espacio de encuentro bianual para promover el intercambio de conocimientos necesarios para, entre otros fines, construir ciudades que cuidan la biodiversidad y sean más resilientes a los impactos del cambio climático.

*Divulgador científico y autor del libro «El ABC Visual del Cambio Climático».

