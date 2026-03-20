Consulte el pronóstico del tiempo del Ideam para cada día de este fin de semana festivo

El domingo y lunes, en Bogotá, son posibles algunas lluvias, especialmente en horas de la tarde o de la noche. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este fin de semana festivo en Colombia. De acuerdo con la entidad, las lluvias más fuertes se esperan el lunes 23 de marzo en las regiones Andina, Pacífica y en el sur y occidente de la región Caribe. En el caso puntual de Bogotá, se prevé tiempo seco durante viernes y sábado, mientras que domingo y lunes son posibles algunas lluvias, especialmente en horas de la tarde o de la noche.

El pronóstico por días

Para lo que resta de este viernes 20 de marzo, se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores de las regiones Caribe y Andina, las más importantes se presentarían en Córdoba, el golfo de Urabá, centro y sur de Bolívar, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y suroriente de Cundinamarca.

Por otro lado, en la región Pacífica se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores dispersos de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Aunque en las regiones Orinoquía y Amazonia hay mayor probabilidad es de condiciones secas, son posibles algunas lluvias en el piedemonte llanero y amazónico. En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto.

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Para el sábado 21 de marzo se estima un patrón de lluvias similar al del viernes, pero con un ligero incremento. Las lluvias se concentrarían en las regiones Caribe, Andina, en zonas dispersas de la Pacífica y en el occidente de la Orinoquía y Amazonia. Los departamentos con precipitaciones más importantes serán Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, Magdalena, norte de Cesar, occidente y sur de La Guajira, Antioquia, occidente de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, norte y centro de Chocó, centro de Cauca, Nariño y occidente de los departamentos de Arauca, Casanare y Caquetá. Por su parte, son posibles lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al inicio del día y, luego, se pronostica un predominio de tiempo seco.

Para el domingo 22 de marzo se espera una mayor entrada de humedad desde la Amazonia, lo cual aumentará las lluvias en el sur de la región Caribe y en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia. Los acumulados de precipitación moderada a fuerte son posibles en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, sur de Antioquia, sur de Huila, centro y sur de Chocó, oriente del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur de la Amazonia.

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Además, se anticipan lluvias de moderada intensidad en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar; centro y norte de Antioquia; norte de Cundinamarca; sur de Tolima; norte de Huila y sectores de Caquetá y Putumayo. De acuerdo con el Ideam, sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el área marítima del norte.

Finalmente, el instituto estima que el lunes festivo continuará la tendencia al incremento de las lluvias en las regiones Andina, Pacífica y en el sur de la Caribe y la Amazonia, con las precipitaciones más significativas en el sur de Sucre y Bolívar, Antioquia, Santander, norte y occidente de Boyacá, centro y norte de Cundinamarca, oriente de Caldas, centro de Tolima, centro y sur de Chocó, oriente del Valle del Cauca, centro de Cauca y Nariño.

También se prevén lluvias de moderada intensidad en Córdoba, golfo de Urabá, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés. A pesar de que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco, no se descartan algunas lluvias ligeras al sur del área.

Las alertas vigentes

Resumen de alertas hidrológicas, para este 20 de marzo persisten 148 áreas hidrográficas en algún nivel de alerta, destacándose nueve alertas rojas en el área de Magdalena - Cauca y en la cuenca Caribe, Por deslizamientos de tierra hay un total de 176 alertas, 18 de ellas rojas, las cuales han disminuido a lo largo de la semana ubicadas en las regiones Andina, Amazonia y Pacífica.

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En cuánto a las alertas meteomarinas, en la cuenca del Caribe existe una alerta amarilla por viento y oleaje con vientos que pueden estar alrededor de los 21 nudos hacia San Andrés y providencia y 15 nudos hacia el centro y norte de la cuenca. Por otro lado, en el Pacífico hay alerta naranja por marea alta hasta el 26 de marzo.

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