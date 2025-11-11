Estas fueron las palabras de Colombia durante la apertura de la COP30 de cambio climático

Daniela Durán, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, arriba a la izquierda; Haendel Sebastián Rodríguez, de la Cancillería, Diana Mejía, directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería, abajo a la izquierda, y Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Minambiente, hacen parte de la delegación de Colombia en la COP30. Foto: Kiara Worth - UN Climate Change

“Colombia llega a esta COP de la Amazonía con un mensaje claro: no hay acción climática efectiva sin proteger la biodiversidad y la naturaleza, sin una transición para dejar atrás los combustibles fósiles y sin enfrentar la crisis de la deuda”.

Estas fueron las palabras con las que empezó la delegación de Colombia la lectura del statement de apertura de la COP30, la cumbre de cambio climático que empezó este lunes en Belén, Brasil, y que se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre.

En un corto discurso durante las primeras horas de la cumbre, que reúne a líderes de más de 195 países para buscar cómo hacerle frente al cambio climático, la delegación colombiana presentó sus cuatro prioridades.

La primera está relacionada con la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. “El mundo acordó en el primer balance mundial que la era de los combustibles fósiles debe llegar a su fin. Ahora debemos pasar del llamado a la implementación”, expresó la delegación.

Por eso, continúo el discurso, “resultados negociados en esta COP que no incluyan referencias claras a esta transición, serán incompatibles con la urgencia de la crisis que enfrentamos”.

Este llamado de Colombia se suma al de varios países de la región, así como de Brasil, presidente de la COP30, por establecer una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. Como contamos en esta nota, esta hoja de ruta será una de las más esperadas al finalizar este encuentro.

Sobre este asunto, la delegación también recordó que durante el próximo año Colombia será sede de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Dejar Atrás los Combustibles Fósiles, “un esfuerzo que no se adscribe a ninguna iniciativa legal existente, sino que busca crear un espacio colectivo y abierto para visibilizar y explorar rutas viables que permitan superar los desafíos de esta transición”.

La segunda prioridad tiene que ver con la sinergia entre clima y naturaleza, una apuesta que se empezó a gestar desde el año pasado, cuando el país se enteró de que albergaría la COP16 de biodiversidad.

Con esto en mente, el país propone establecer y mantener un espacio sustantivo dedicado a “desarrollar recomendaciones para fortalecer la cooperación y sinergias entre los Convenios de Río y otros acuerdos multilaterales, para apoyar la implementación de la Convención y del Acuerdo de París”.

El tema de financiamiento, que como contamos también estará entre los puntos pendientes y calientes de esta cumbre, también estuvo presente en el discurso de la delegación colombiana.

Para el país es clave que las discusiones sobre financiamiento “incluyan mecanismos de financiamiento concesional que no incremental la deuda y que generen espacio fiscal, así como una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional”.

En abril de este año, un grupo de académicos convocados por varios países del mundo, entre esos Colombia, publicó el informe ‘Revisión de Expertos sobre la deuda, la naturaleza y el clima’.

Allí explicaron el “círculo vicioso” que en materia de financiamiento y crisis climática viven los países menos desarrollados: “Las crisis y tensiones medioambientales, cada vez más frecuentes y graves, están obligando a muchos países a pedir más préstamos para financiar la respuesta a los desastres y la recuperación. Esas mismas crisis y tensiones limitan el crecimiento económico y los ingresos públicos, lo que reduce el margen fiscal para perseguir el desarrollo sostenible y pagar la deuda existente. Los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza, el aumento de la carga de la deuda y la ralentización del crecimiento también contribuyen a encarecer los préstamos, lo que a su vez dificulta aún más sufragar los costos incrementales de un desarrollo climáticamente inteligente y positivo para la naturaleza”.

Como cuarto punto, la delegación del país pidió reconocer y proteger “el liderazgo, los derechos y los conocimientos de Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes, campesinos y comunidades locales, asegurando mecanismos de financiamiento directo que permitan a los Pueblos Indígenas implementar sus propias acciones y soluciones climáticas”.

Al cierre de su discurso, la delegación expresó que espera que la conferencia pueda arrojar resultados como la Meta Global de Adaptación, las Transiciones Justas y el Plan de Acción de Género, otras de las hojas de rutas esperadas.

“Que esta COP de la Amazonía sea la COP que restablezca la confianza y coloque a la naturaleza, a las personas y a la ciencia en el centro de la respuesta global a la crisis climática”, concluyó el discurso.

