COP30: Gobierno anuncia acuerdo con Banco Mundial por USD $40 millones para reducir emisiones

En el marco de la cumbre mundial del clima de las Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente anunció que Colombia, junto con el Banco Mundial, llegó a un acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA, por sus siglas en inglés) por hasta USD $40 millones.

¿En qué consiste este mecanismo? Según explica el Banco Mundial en su portal web, se trata de un contrato vinculante que permite la entrega de créditos de carbono, en los que gobiernos o empresas pueden obtener recursos al comprometerse reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo determinado.

“Los ERPA proporcionan importantes incentivos financieros para estimular a los gobiernos, las comunidades locales, los actores del sector privado y otras partes interesadas a participar y beneficiarse de actividades climáticamente inteligentes”, indica el Banco Mundial.

En este caso, los recursos que recibirá el país se destinarán a la fase 3 del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquía. En esta región del país, según el ministerio, se invertirá en la acción climática en los territorios rurales, así como para impulsar en la restauración de ecosistemas y promover modelos productivos sostenibles.

Este acuerdo, según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, “reconoce y compensa económicamente nuestra capacidad de conservar ecosistemas, lo que para nosotros es una garantía para seguir apoyando a las familias que, desde sus territorios y a través de prácticas de producción agrocampesina local, sostienen y protegen estos ecosistemas estratégicos”.

En concreto, los recursos serán respaldados por países donantes del Fondo BioCarbono ISFL, que es administrado por el Banco Mundial y que apoya proyectos de desarrollo sostenible bajo en carbono.

“La Tercera Fase del Programa Biocarbono permitirá ampliar el alcance de las intervenciones desarrolladas en fases anteriores y profundizar su impacto en la reducción de emisiones por deforestación. Además, le permitirá al país demostrar los beneficios de la restauración ecológica, el uso sostenible del suelo, el fortalecimiento de economías rurales bajas en carbono y la implementación de instrumentos climáticos que movilicen inversiones y fortalezcan la resiliencia territorial”, sostuvo el Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado.

¿Cómo avanza Colombia en la mitigación del cambio climático?

El Índice de Desempeño del Cambio Climático (CCPI, por sus siglas en inglés), es una herramienta de monitoreo que evalúa el desempeño para mitigar el cambio climático de 63 países y la Unión Europea (UE). El análisis, que se publica cada año desde 2005, busca “aumentar la transparencia en la política climática internacional y facilitar la comparación de los esfuerzos y avances de cada país en materia de protección climática”.

Este 18 de noviembre se publicaron los resultados del CCPI para 2026, que incluye una clasificación general y el desempeño de los Estados en las cuatro categorías del índice: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con un peso del 40 % en el puntaje; Energías Renovables (20 %); Consumo de Energía (20 %) y Política Climática (20 %). El informe se basa en evaluaciones realizadas por más de 450 expertos, centros de estudios e instituciones científicas.

Para esta edición, los tres primeros puestos siguen vacantes, lo que quiere decir que “ningún país es lo suficientemente fuerte en todas las categorías como para lograr una calificación general ‘Muy Alta’”. Por ahora, Dinamarca continúa siendo el mejor clasificado, con un puntaje del 80.52, seguido por estos países, todos en la categoría ‘Alta’:

Reino Unido (70.80)

Marruecos (70.75)

Chile (70.63)

Luxemburgo (70.45)

Lituania (70.30)

Países Bajos (67.27)

Noruega (66.83)

Portugal (66.05)

Suecia (64.91)

España (64.62)

Pakistán (64.43)

Rumania (64. 33)

El índice subraya que tan solo uno de los países del G20, Reino Unido, está entre los de mejor desempeño del CCPI de 2026. El reporte señala que el G20, uno de los principales foros globales de cooperación política y económica, tiene “una responsabilidad particular en la mitigación del cambio climático, ya que sus miembros son responsables de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”.

El CCPI clasificó a Colombia (que además considera entre los mayores productores de petróleo, gas y carbón a nivel mundial) en el lugar número 36, bajando nueve posiciones respecto a la edición anterior. Con un puntaje de 54.45, nuestro país se encuentra en la categoría “Baja” respecto a su desempeño para mitigar el cambio climático.

Puntualmente, Colombia ocupó el puesto 47 en la categoría de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el 45 en la de Energías Renovables, quedó en décimo lugar en la categoría de Consumo de Energía y clasificó en la posición 25 en cuánto a Política Climática.

De manera general, la evaluación advierte que los compromisos y las acciones de los países tras el Acuerdo de París establecido en 2015, han sido insuficientes. “Se necesita urgentemente mayor ambición para limitar el calentamiento global a 1,5 °C”.

