¿Cuál será el día más lluvioso durante la segunda semana de noviembre?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 10 de noviembre al viernes 14 de noviembre.

De acuerdo con la entidad, durante la semana se mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del país. Las lluvias, sobre todo, se concentrarán en las regiones Pacífica, Caribe y Andina. En la Orinoquía y la Amazonia las precipitaciones serán más intermitentes.

Para el martes, se espera abundante nubosidad en amplios sectores del territorio nacional, con las principales lluvias en la región de Orinoquía, el Pacífico, el Caribe, la Amazonia y el norte y centro de la Andina. Por esta razón, este será el día que se prevé como el más lluvioso de la semana.

A mitad de semana, el IDEAM pronostica una persistencia en las lluvias, sobre todo en el Pacífico. Mientras que, para el resto del país, espera una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

Para el jueves, el Instituto prevé la persistencia en las condiciones de inestabilidad atmosférica. Esto podría generar abundante nubosidad y lluvias en el Caribe, el Pacífico y sectores de la región Andina.

Finalmente, el viernes podría estar marcado por las lluvias en el occidente y norte del país, así como un incremento en los acumulados de precipitaciones en la región Amazónica.

Para Bogotá, el pronóstico del tiempo a lo largo de la semana prevé condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con aumento de lluvias a medida que avance la semana, especialmente en horas de la tarde, siendo las más fuertes las del jueves y viernes.

Mientras varias regiones del país atraviesan la segunda temporada de lluvias, 376 municipios se encuentran en algún nivel de amenaza por deslizamientos de tierra, estando 89 de ellos en alerta roja.

Así mismo, 26 áreas hidrográficas están en alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones, 14 de ellos en el Caribe, 10 en el Pacífico y dos en el Magdalena Cauca.

