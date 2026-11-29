“Sin duda alguna, de lejos, el principal problema es el verano. El país lleva registros de la lluviosidad en sus cuencas, y este es el verano más intenso de los últimos 40 años”. Esto podría haberse dicho hoy, mientras usted lee este texto y Colombia se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño más fuerte de las últimas décadas. Pero, en realidad, lo dijo el entonces presidente César Gaviria en 1992, durante un discurso en el que intentaba explicarle a la ciudadanía las razones detrás del racionamiento de energía y de una serie de medidas…

“Sin duda alguna, de lejos, el principal problema es el verano. El país lleva registros de la lluviosidad en sus cuencas, y este es el verano más intenso de los últimos 40 años”. Esto podría haberse dicho hoy, mientras usted lee este texto y Colombia se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño más fuerte de las últimas décadas. Pero, en realidad, lo dijo el entonces presidente César Gaviria en 1992, durante un discurso en el que intentaba explicarle a la ciudadanía las razones detrás del racionamiento de energía y de una serie de medidas que transformarían para siempre el sistema energético del país.

Los colombianos vivían cortes de luz de hasta nueve horas, seguían con preocupación el nivel de los embalses y se habituaban a la recordada “hora Gaviria”, que adelantó los relojes una hora para aprovechar más la luz solar y disminuir el consumo de energía durante las primeras horas de la noche. El panorama era crítico, como lo reconocía el presidente, y exigía decisiones que tendrían consecuencias duraderas.

Los colombianos vivían cortes de luz de nueve horas, seguían con preocupación el nivel de los embalses y se habituaban a la recordada “hora Gaviria”, que adelantó los relojes una hora para aprovechar más la luz solar y disminuir el consumo de energía durante las primeras horas de la noche. El panorama era crítico, como lo reconocía el presidente, y exigía decisiones que tendrían consecuencias duraderas.

De aquella crisis surgieron dos leyes, publicadas en 1994 (la 142 y 143), que establecieron las reglas bajo las cuales hoy funciona el mercado de energía eléctrica en Colombia. Jessica Arias, directora de electrificación renovable en Polen Transiciones Justas, una ONG dedicada a impulsar la transición energética, explica que a partir de entonces se estableció un “binomio agua-térmica” para reducir el riesgo de nuevos racionamientos.

En la práctica, esto significa que la generación hidroeléctrica, que aprovecha el agua almacenada en los embalses, se convirtió en la principal fuente de electricidad. Como respaldo, se dispuso de la generación térmica, que utiliza principalmente gas y carbón y que permite responder cuando disminuye la disponibilidad de agua. Fue la forma que se encontró para evitar que una sequía volviera a poner en riesgo el suministro eléctrico, como ocurrió en 1992.

“Ese sistema funcionó”, asegura Gustavo de Vivero, investigador de la Fundación Ivy, una organización que estudia la innovación de los sistemas eléctricos. Colombia lleva más de 30 años sin tener un racionamiento de energía de esas dimensiones. Sin embargo, advierte De Vivero, esa estructura no eliminó por completo las vulnerabilidades del sistema energético.

Por ejemplo, durante 2023 y 2024, Colombia atravesó un fenómeno de El Niño que llevó sus embalses a niveles críticos y obligó a imponer un racionamiento de agua en Bogotá con el objetivo de evitar un racionamiento energético. Hoy, el riesgo se repite. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) asegura que hay una alta probabilidad de que este fenómeno de El Niño sea uno de los más intensos desde 1950. Se espera, además, que diciembre de 2026 y enero de 2027 sean los meses más críticos.

Ante este escenario, el Ministerio de Minas y Energía ha tomado una serie de medidas preventivas, como reservar la mayor cantidad de agua posible en los embalses y elevar la producción de energía térmica con gas y carbón, más costosa que la que produce el agua. El objetivo es iniciar diciembre con reservas del 80 % de la capacidad hidroeléctrica del país, pero, con corte al 27 de noviembre, estamos más de 2 % por debajo de esa meta. El Gobierno, además, ha hecho un llamado a hogares, empresas e industria a ahorrar agua y energía, para afrontar los meses que vienen.

El problema, advierten los expertos, es que buena parte de la respuesta del país sigue dependiendo de medidas que se activan cuando la crisis ya está encima. “Con cada fenómeno de El Niño volvemos a prender las alarmas, volvemos a tener medidas de excepción”, señala De Vivero. Es una dinámica que Laura Flechas, investigadora de Polen, describe como “un sistema reactivo”: se toman decisiones para sortear la emergencia, pero, una vez pasa, se regresa al funcionamiento habitual.

Para Adrián Correa, exdirector de la UPME y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, esto refleja un problema de fondo: el sistema eléctrico “no ha tenido la capacidad de adaptarse”. Frente a este diagnóstico, desde Polen, la Fundación Ivy y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés) tienen una propuesta: cambiar las reglas de juego del sistema eléctrico nacional, para facilitar y potenciar la entrada de una clase de energía que no existía en el país cuando Gaviria decretó el racionamiento en 1992: las renovables.

Un sistema diseñado sin renovables

En Colombia hay casi 500 proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentran en el norte, centro y suroccidente del país, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Todos están conectados entre sí por redes, subestaciones y cables que la transportan hasta los hogares. Su operación está coordinada por XM, el operador encargado de que la oferta de energía responda a la demanda del país.

Cada día, los cerca de 500 proyectos le informan a XM cuánta energía están en capacidad de generar al día siguiente y a qué precio van a venderla. Con esa información y las proyecciones de lo que va a necesitar el país, XM establece el orden en el que entrarán las plantas al sistema. “Primero, despacha todas las plantas más baratas y las va agregando en orden de precio, hasta que se satisface toda la necesidad de energía”, explica la investigadora.

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Las empresas generadoras también tienen otra alternativa: celebrar contratos de suministro a uno o dos años en los que se comprometen a vender una cantidad determinada de energía a un precio estable, que no cambia diariamente. “XM respeta esos acuerdos en el despacho de la energía”, complementa Arias. Así funciona el modelo desde 1994.

Todo esto, asegura la investigadora de Polen, está pensado para un sistema con fuentes de energía estables como la hidroeléctrica y la térmica, “pero no está diseñado para incorporar fuentes variables, como la solar y la eólica, que hoy son las más competitivas”.

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A diferencia de 1992, hoy hay otras fuentes para generar energía. Colombia pasó de poner en marcha apenas dos proyectos de energía solar en 2019, a incorporar 218 en lo que va corrido de 2026. Los paneles solares representan hoy el 15 % de la capacidad que tiene el país para generar electricidad. La energía eólica, por su parte, y aunque ha tenido varios tropiezos, podría poner en marcha una capacidad similar para 2030.

Ahora bien, producir energía a partir del viento y del sol tiene una particularidad, señala De Viveros, y es su “alta variabilidad”. Al depender de condiciones naturales (como la radiación solar o la intensidad del viento), su capacidad de generación puede cambiar en cuestión de minutos. Un ejemplo de esto es la producción de energía con paneles solares. En un día soleado son eficientes, pero ante la aparición de una nube su producción puede caer hasta más de un 60 %, según un estudio publicado en la revista International Journal of Engineering Science and Computing. Además, el Sol alumbra con más fuerza hacia el mediodía, cuando menos se puede aprovechar la energía, pues son las horas de menor demanda. Por eso, aunque ha crecido la capacidad solar, la energía hidroeléctrica y la térmica siguen siendo las principales fuentes de generación.

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Esta variabilidad plantea un reto para las reglas actuales del mercado. A diferencia de las hidroeléctricas, que pueden programar su generación con base en el agua almacenada en los embalses, las plantas solares tienen más dificultades para comprometerse desde el día anterior con una cantidad específica de energía, pues no es posible anticipar cuánta radiación recibirán. Por eso, explica De Vivero, estas fuentes de energía necesitan “normas más flexibles para operar”. Y eso, en palabras de Correa, de la U. Distrital, implica “cambiar la forma en la que hoy se despacha la energía en Colombia”.

Precisamente, un análisis publicado recientemente por Polen, la Fundación Ivy y el SEI plantea que una de las transformaciones necesarias para adaptar el sistema eléctrico a la creciente participación de las energías renovables es dejar atrás el sistema de precios diarios para el despacho. Según el análisis, el esquema vigente “permite a los generadores (particularmente a las hidroeléctricas) ofertar su energía a un precio definido por ellos, que responde a incentivos individuales y no necesariamente al óptimo sistémico”.

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Correa, quien no participó de ese análisis, coincide. En momentos como el que atraviesa hoy Colombia, por el fenómeno de El Niño, “el operador del sistema debería poder decidir cuándo usan los embalses y cuándo no, priorizando otras fuentes de energía para ahorrar agua ante la sequía. Eso no ocurre”. Prueba de ello es que a finales de agosto la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió una resolución con medidas excepcionales. Allí se estableció un mínimo de generación de energía térmica diaria, sin importar los precios, obligando a que el sistema eléctrico disminuya la generación hidroeléctrica y se pueda ahorrar agua. “Si el mercado funcionara perfectamente, el Estado no tendría que intervenir para tomar ese tipo de medidas”, agrega Correa.

Esa fue una de las medidas impulsadas por el Minminas para ahorrar agua de cara a diciembre y enero, los meses más críticos por El Niño. Para Arias, esta medida demuestra que es posible cambiar las prioridades de operación: “es factible que el sistema reserve agua y no se guíe diariamente por los precios del mercado”.

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En el modelo que proponen los investigadores, los embalses y las plantas térmicas tendrían un papel complementario al de las energías renovables. Cuando las condiciones meteorológicas reduzcan la generación solar o eólica, estas fuentes respaldarían el suministro eléctrico. “El agua sería una gran batería natural del sistema”, complementa José Vega, investigador de energías renovables del SEI.

Hacer este cambio, sin embargo, “es muy difícil”, reconoce Correa. “Aunque estoy de acuerdo en que es lo que debería pasar, es muy necesario, pero es una medida muy controversial. Bajo el esquema que opera hoy en Colombia, es algo que a las empresas generadoras no les conviene. Podrían alegar que tendrían afectaciones financieras, y tendrían razón”. Básicamente, eso sucedería porque si el operador, XM, decide reservar el agua de los embalses y dar prioridad a otras fuentes, las hidroeléctricas podrían generar y vender menos energía de la que habrían producido bajo las reglas actuales.

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Por eso, añade el exdirector de la UPME, tomar una decisión en esta dirección puede tomar mucho tiempo, por lo que deberían implementarse otras acciones urgentes.

Una renovación del sistema eléctrico nacional

Una de las medidas que sugiere Correa y que sería la más fácil de adoptar es implementar sistemas de almacenamiento con baterías impulsados por energías renovables. “Esto permitiría desplazar parte de la generación renovable hacia las 7:00 p.m., que es cuando se presenta el mayor consumo en Colombia, y en donde hoy tenemos muy poco margen de maniobra para satisfacer la demanda”, apunta.

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Hoy, durante ese pico se utilizan principalmente el agua y las térmicas de gas y carbón, sobre las que recae principalmente la “confiabilidad” del sistema. En la actualidad, explica Correa, generar energía con una planta solar y almacenarla en baterías es más económico que hacerlo en una planta térmica con gas. Pero, como los mecanismos de confiabilidad funcionan con base en el sistema de despacho, se prioriza el uso de las térmicas.

Esto tiene otras implicaciones. Colombia se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes a la mitad para 2030, y el carbón y el gas son dos de los combustibles que mayores emisiones generan. Además, como advierte De Viveros, “están expuestos a precios internacionales, haciendo que la producción se vuelva más costosa ante variaciones geopolíticas”, como ha ocurrido en los últimos años con la guerra en Ucrania.

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“Cambiar lo que se entiende por ‘confiabilidad’ es clave”, afirma Vega, del SEI. Todos estos cambios harían que, en lugar de que la confiabilidad recaiga en proyectos particulares, “se entienda que es un atributo de todo el sistema y no de cada planta de generación”.

En Uruguay y Brasil, por ejemplo, que también tienen una alta capacidad de generación de energía hidroeléctrica, ya se han implementado varias de estas medidas, explica el análisis de las tres ONG, adaptando su sistema a la entrada de las energías renovables.

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Además de los cambios regulatorios, “hay un tema tecnológico. Cuando un sistema empieza a tener una alta penetración de renovables, hay riesgos que pueden provocar fallas. Pero eso se puede solucionar implementando compensadores síncronos (una tecnología que regula el voltaje y estabiliza el funcionamiento de la red eléctrica)”, asegura Correa, una herramienta que ayuda . Los primeros proyectos para implementar esta tecnología en Colombia fueron adjudicados a inicios de 2026 al Grupo de Energía de Bogotá.

Arias añade que hay otros cambios regulatorios que se requieren para que el sistema eléctrico colombiano esté preparado para el crecimiento de las energías renovables y para enfrentar futuros fenómenos de El Niño, que se presentan en períodos de entre dos y siete años. “Pero lo más crítico es que dejemos a un lado el miedo de tocar un sistema que, si bien ha funcionado durante más de 30 años, ya no representa la realidad energética del país”.

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