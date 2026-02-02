Diferentes organizaciones se unieron para revivir el jardín botánico de Mariquita, Tolima

La directora del Real Jardín Botánico de Madrid, María Paz Martín Esteban (c), realiza un recorrido por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en Bogotá EFE/ Esneyder Negrete Foto: EFE - Esneyder Negrete

El Real Jardín Botánico de Madrid (de España), el Jardín Botánico de Bogotá, la Alcaldía de Mariquita y la Fundación de la Real Expedición Botánica (Funbotánica) sellaron una alianza con la que buscan avanzar en la recuperación y revitalización del histórico Jardín Botánico de José Celestino Mutis en Mariquita, Tolima, creado en 1785.

La alianza se dio en medio de una reunión en la que participaron diferentes representantes de las instituciones. Durante el encuentro se abordaron líneas de cooperación técnica y académica, intercambio de conocimientos botánicos, fortalecimiento institucional y proyección internacional del proyecto, “con el objetivo de devolverle a Mariquita el lugar que ocupó en el siglo XVIII como epicentro de la ciencia botánica del Nuevo Reino de Granada”, mencionaron.

Para Guillermo Pérez Flórez, director de Fumbotánica, esta alianza “es un gesto de reparación histórica con la ciencia, con el territorio y con la memoria del sabio español”.

Funbotánica asumirá un rol articulador en la gestión cultural y científica del proyecto, el Real Jardín Botánico de Madrid y el Jardín Botánico de Bogotá aportarán su experiencia, en el campo académico y la cooperación técnica, mientras que la Alcaldía de Mariquita reafirmó su compromiso institucional.

La reunión entre las diferentes entidades hizo parte de una agenda de trabajo donde estaban previstos otros temas de conversación como presentar las capacidades técnicas, científicas y de gestión del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, incluyendo el Tropicario, como socio estratégico de cooperación internacional.

También se buscaba promover proyectos de investigación, educación e intercambio de conocimiento, así como identificar líneas de colaboración conjunta en investigación, conservación, formación, intercambio técnico y proyección internacional.

