Desde que en 2023 se alcanzó un máximo de USD 1.200 millones, la financiación disminuyó en 2024 y 2025, año en el que llegó a USD 1.000 millones, revelaron Campaign for Nature, The Pew…

En 2025, por segundo año consecutivo, el financiamiento internacional destinado a establecer, ampliar y gestionar las áreas protegidas y conservadas disminuyó, como revela un informe recién publicado y presentado en el marco de la Conferencia de la ONU sobre la Biodiversidad (COP17), que se desarrolla hasta este viernes 30 de octubre en Ereván (Armenia).

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Dinero para cumplir una de las metas más importantes en biodiversidad cae por segundo año

Desde que en 2023 se alcanzó un máximo de USD 1.200 millones, la financiación disminuyó en 2024 y 2025, año en el que llegó a USD 1.000 millones, revelaron Campaign for Nature, The Pew Charitable Trusts y Rainforest Foundation Norway, las organizaciones encargadas de elaborar el informe.

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El informe se centra en el dinero necesario para cumplir una de las metas más conocidas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF), un acuerdo histórico firmado en 2022 por más de 180 países. La Meta 3 busca que los países conserven de manera efectiva al menos el 30 % de las áreas terrestres, aguas continentales y marinas del mundo para 2030, particularmente aquellas que son importantes para la biodiversidad.

En el informe de seguimiento que presentaron las organizaciones el año pasado, identificaron que el punto de referencia anual para la meta 30×30 era de USD 6.000 millones.

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Al respecto, Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature, declaró que “los países ricos gastan cada año más de 10 veces más dinero en chicle de lo que destinan a impulsar la iniciativa 30×30 en los países en desarrollo”.

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“A pesar del admirable liderazgo de algunos países y filántropos, el financiamiento general para alcanzar el objetivo esencial 30×30 va en la dirección equivocada. Los presupuestos son un reflejo de las prioridades, y en este momento los datos muestran que la protección de la naturaleza no es una prioridad lo suficientemente alta para muchos gobiernos o personas adineradas”, agregó O’Donnell.

Por su parte, Steven Guilbeault, asesor principal de Campaign for Nature, explicó que el Marco Mundial se basó en el entendimiento de que quienes deseaban una mayor ambición en materia de conservación debían aceptar que se destinara más dinero al Sur Global, mientras que quienes deseaban más fondos debían comprender que se requería una mayor ambición en materia de conservación.

“Hemos visto un aumento en los esfuerzos de conservación, especialmente en el Sur Global, pero quienes se suponía que debían proporcionar el aumento de financiamiento no están cumpliendo con su parte del trato”, explicó Guilbeault.

De acuerdo con Tørris Jæger, director de Rainforest Foundation Norway, “la ventana de oportunidad para alcanzar las metas de 2030 se está cerrando rápidamente. Los gobiernos deberán elevar drásticamente su nivel de ambición, acelerar la implementación y ampliar el financiamiento internacional”.

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Este informe llega días después de que varias organizaciones lanzaran un análisis que identificó que más de 100 millones de hectáreas de áreas protegidas y conservadas en cuatro regiones claves para la biodiversidad se superponen con extracción de petróleo, gas y concesiones mineras.

A cuatro años de que se cumpla el plazo establecido por los países en el Marco Mundial, O’Donnell, director de Campaign for Nature, aseguró que “es necesario revertir esta tendencia no solo para prevenir la extinción de especies, estabilizar el clima y garantizar agua y aire limpios, sino porque los países han identificado la pérdida de la naturaleza como una amenaza para la seguridad nacional”.

Mientras tanto, Jæger, director de Rainforest Foundation Norway, aseguró que “una implementación ambiciosa e inclusiva del Marco Mundial para la Biodiversidad, y de la meta 30×30 en particular, es clave para detener la pérdida de la naturaleza y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.



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