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Disminución de lluvias y regiones con tiempo seco: este es el pronóstico del tiempo para hoy

El Ideam informó, en su pronóstico del tiempo para este jueves, que en ciudades como Bogotá podría haber predominio de tiempo seco, con algunas lluvias ligeras, mientras en otras zonas, como el Pacífico, seguirán las lluvias fuertes.

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Redacción Ambiente
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En Bogotá se espera un día nublado, aunque con predominio de tiempo seco.
Foto: IDT

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Tras las fuertes granizadas de ayer, calles inundadas y una madrugada con algunas lluvias, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre. La entidad prevé que se mantengan las precipitaciones en varias zonas de Colombia.

"Con respecto al día anterior, se prevé un aumento de los volúmenes de precipitación en el territorio nacional. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores de la región Pacífica y en algunas áreas de su plataforma marítima, el sur de la región Caribe y el noroccidente de sus aguas, así como en el norte y centro de la región Andina, el centro de la Orinoquía y sectores del oriente y occidente de la Amazonía", dijo el Ideam en un comunicado.

A pesar de las condiciones lluviosas, hay otras zonas en las que se espera que disminuyan las precipitaciones, como el nororiente y centro-norte del Caribe, y en algunas zonas de la región Andina. Se espera, además, que en esas zonas de estas dos regiones se presenten condiciones favorables para que se registren temperaturas altas, por encima de los registros promedio.

"Especialmente sobre los valles interandinos, el valle del río Magdalena, el valle geográfico del río Cauca y sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, donde se concentra la señal más significativa de temperaturas máximas por encima de los valores normales para la época del año", anticipó la entidad.

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Pronóstico del tiempo para Bogotá

En la capital del país, el pronóstico del tiempo indica que se registrará una mañana con cielo parcialmente nublado, pero con predominio de tiempo seco, en contraste con las fuertes lluvias presentadas ayer. Para la tarde, las condiciones de nubosidad se mantendrán, pero incrementará la probabilidad de lluvias ligeras en el occidente y sur de la ciudad.

Finalmente, durante la noche se espera que haya lloviznas en el sur, pero en el resto de la ciudad seguirá predominando el tiempo seco. La temperatura máxima estimada es de 21 °C.

Pronóstico del tiempo en el resto del país

De acuerdo con el Ideam, las probabilidades de lluvia para este jueves 15 de octubre en el Caribe se concentrarían en "el sur y oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el centro y sur de Bolívar, así como en sectores puntuales del nororiente de Magdalena, norte de Cesar y occidente de La Guajira". En el resto de la región habría predominio de tiempo seco.

Mientras tanto, en la región Andina las principales lluvias se presentarán en Antioquia, Santander, norte de Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y centro-oriente de Tolima, que serían de intensidad moderada, aunque en algunos puntos llegarán a ser fuertes.

En el Pacífico, "las precipitaciones podrían intensificarse hacia el final de la tarde y durante la noche, con persistencia e incremento en la madrugada, especialmente en Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y centro y occidente de Nariño", dice el Ideam.

Para la Orinoquía el pronóstico indica lluvias de variada intensidad que se concentrarían en Meta, Casanare y el occidente de Vichada. Hacia la tarde y la noche, también podrían registrarse en Arauca.

En la Amazonía, el día tendrá cielo nublado y probabilidad de lluvias. "En la tarde se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada, especialmente en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en el centro y oriente de Guainía. Durante la noche, las lluvias más significativas podrían concentrarse en el suroriente de Guainía, norte y occidente de Vaupés, y sectores puntuales del norte de Amazonas, occidente de Putumayo y Caquetá", concluyó el Ideam.

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Por Redacción Ambiente

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