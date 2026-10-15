"Fue un evento de alta intensidad": Ideam sobre las lluvias de ayer en Bogotá

Ayer se registró una jornada de intensas lluvias en Bogotá y municipios cercanos que resultaron en varias emergencias por la inundación de calles y el colapso del transporte en varias zonas de la ciudad. En el centro de la ciudad, en donde se adelantaban las protestas en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se registró una fuerte granizada, mientras que la vía de ingreso por el sur, en Soacha, se inundó y paralizó el tráfico durante varias horas.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado explicando lo que ocurrió en la capital del país durante la jornada del miércoles. De acuerdo con la entidad, se trató de "un evento de alta intensidad y corta duración" que afectó a Bogotá y la Sabana, así como otros sectores de Cundinamarca.

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Las estaciones de monitoreo de lluvias registraron la caída de entre 40 milímetros y 45 milímetros de lluvia, que se concentró principalmente en el sur y el occidente de la ciudad. Además, las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos, granizo y descargas eléctricas, que contribuyeron a las emergencias que se presentaron.

Las lluvias no cesarían aún en algunas zonas de la región Andina que se vieron afectadas por lo ocurrido el miércoles. El pronóstico del tiempo para el jueves 15 de octubre indica que, durante la tarde, en la zona central de la región se presentarán lluvias entre ligeras e intensas. Esto afectará principalmente a Cundinamarca, Huila y Tolima.

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Además, en el Eje Cafetero, el norte de Antioquia y el Golfo de Urabá se esperan lluvias intermitentes que se extenderán durante el fin de semana, esto debido "al paso de sistemas meteorológicos" por esa región, de acuerdo con el Ideam. Por otra parte, se espera que hacia el final de la noche del viernes y las primeras horas del sábado haya lluvias en Santander, Norte de Santander, el piedemonte llanero en la Orinoquia, algunos sectores del Caribe, especialmente en la sabana de Sucre, y también en Bolívar.

Estamos atravesando la segunda temporada de lluvias: Ideam

El Ideam también recordó que Colombia se encuentra atravesando la segunda temporada de lluvias del año, a pesar de que el país esté bajo condiciones del fenómeno de El Niño. La temporada de lluvias se extendería hasta noviembre y se espera que afecte principalmente al Eje Cafetero, Antioquia, el Golfo de Urabá, el litoral Caribe y el piedemonte llanero y amazónico.

Mientras tanto, para diciembre se espera que llegue el pico máximo del fenómeno de El Niño, que causaría una temporada de menos lluvias. "Esto implica más temperatura, mayor amenaza de incendios forestales, menores caudales en los ríos y posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores", señaló el Ideam.

Finalmente, la entidad recalcó que la presencia del fenómeno de El Niño no implica la ausencia de lluvias, sino que se trata de un fenómeno de larga duración que afectará el acumulado total de lluvias de aquí al primer semestre de 2027, pero que no afecta la llegada de las temporadas regulares de lluvia, como la que estamos atravesando.

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