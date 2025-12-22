¿Dónde lloverá durante la Navidad en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo del IDEAM

¿Lloverá en Bogotá? Esto dice el Instituto. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

Durante la semana que arrancó este lunes 22 de diciembre, en Colombia se celebran dos fechas claves: la Nochebuena, el miércoles 24, y la Navidad, el jueves 25, que además es festivo a nivel nacional. Ambas celebraciones, de las más significativas en el mundo cristiano, están relacionadas con el nacimiento de Jesucristo.

Mientras millones de colombianos se desplazarán para realizar viajes, compras o encontrarse con los seres cercanos para compartir de estas celebraciones, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del tiempo, que le permitirá planificar mejor sus actividades.

En términos generales, la mayor probabilidad de lluvias, según la entidad, se concentrará en la región Pacífica y en sectores del occidente del país. En algunas zonas dispersas del centro de la región Andina también podrían presentarse precipitaciones.

¿Dónde lloverá en Colombia este 24 y 25 de diciembre?

Durante los dos primeros días de la semana, el IDEAM pronostica condiciones mayormente secas en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía. Mientras tanto, las regiones de mayor intensidad se esperan en el Pacífico, puntualmente en Chocó, Nariño, Cauca y el occidente de Antioquia.

Para el 24 de diciembre, cuando se celebre la Nochebuena, el instituto prevé aumentos en las lluvias en el centro de la región Pacífica y en el oriente de la Amazonia. En Chocó, Valle del Cauca, Cauca, occidente y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío se esperan las principales precipitaciones.

Las lluvias continuarán el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad. Sobre todo, en el Chocó, el occidente del Valle del Cauca y sectores de Cauca y Nariño. Sin embargo, también se esperan lluvias dispersas en zonas de Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, y en el occidente de Huila, Caquetá y Putumayo.

Hacia el final de la semana, la mayor probabilidad de lluvias seguirá en el Pacífico, aunque también se espera un ligero aumento de precipitaciones en la región Andina, especialmente en Santander y Norte de Santander.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Bogotá durante Navidad?

A lo largo de la penúltima semana del año, en la capital del país, el IDEAM pronostica tiempo seco en las mañanas. En las tardes el panorama puede cambiar, pues podrían presentar precipitaciones, puntualmente en el oriente y el norte de la ciudad.

