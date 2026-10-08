Dos ondas tropicales están pasando cerca de Colombia: ¿qué son y qué efectos traen?

Su paso se da en una temporada atípica. Como contamos en esta nota , aunque las ondas tropicales se han formado en el Caribe, en lo que va de 2026, ningún huracán se ha formado en el océano Atlántico.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sigue de cerca dos ondas tropicales que avanzan sobre el Caribe. La primera, la número 55, ya dejó lluvias en el norte del país el pasado 7 de octubre. La segunda, la 56, no tendría efectos sobre el territorio nacional en los próximos tres días.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México, una onda tropical es un canal de baja presión, es decir una ondulación en los vientos alisios que se desplaza de este a oeste y genera nubes de tormenta, en las zonas que atraviesa.

Muchas de estas ondas nacen frente a las costas de África y cruzan el Atlántico hasta llegar al Caribe. En el camino pueden convertirse en la "semilla" de un ciclón. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), alrededor del 60 % de las tormentas tropicales y huracanes menores del Atlántico se originan en ondas de este tipo, una proporción que sube a cerca del 85 % en el caso de los huracanes más intensos. En todo caso, la gran mayoría de las ondas nunca llega a convertirse en ciclón.

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En Colombia, como explica el Ideam, su paso suele traer más nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje alto en el Caribe, con riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos. Su efecto puede ser mayor cuando interactúan con otros sistemas metereologíco.

Lo que prevé el Ideam

Según el más reciente boletín del Ideam, la onda tropical 55 se desplaza hacia el occidente a entre 10 y 15 nudos (unos 19 a 28 km/h) y genera vientos moderados a localmente frescos sobre el nororiente del Caribe.

"Sobre el territorio nacional, el día 7 de octubre favoreció las precipitaciones en amplios sectores del norte del territorio nacional, principalmente al sur y amplios sectores del nororiente de la región Caribe, y al norte de la región Andina", precisó la entidad.

La onda 56, que avanza hacia el occidente a cerca de 10 nudos (unos 19 km/h), no influiría en las condiciones hidrometeorológicas del país en las próximas 72 horas.

Una temporada sin huracanes

Desde hace unos meses, la NOAA ya había previsto una temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, por debajo de lo normal para este 2026. A inicios de agosto, el panorama llevó a que la entidad estimara una probabilidad del 75 % de una temporada inferior a lo normal, del 20 % de una temporada cercana a lo normal y de apenas el 5 % de una temporada superior a lo normal.

Eso se traduce en un pronóstico de entre 7 y 13 tormentas con nombre, con vientos de 63 kilómetros por hora o más, de las cuales entre dos y seis podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 kilómetros por hora o más. De ellos, máximo dos podrían ser ciclones mayores, con vientos de 179 kilómetros por hora o más, aunque es probable que no se presente ninguno de este tipo.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico inferior a lo normal responde a diversos factores, entre ellos El Niño. Este fenómeno, aunque ocurre en el Pacífico ecuatorial, aumenta la cizalladura del viento, lo que significa que tiende a impedir que se generen tormentas tropicales o que, una vez formadas, se intensifiquen. Mientras tanto, las temperaturas oceánicas en el Atlántico serán ligeramente superiores y los vientos alisios pueden ser mas débiles de lo normal.

“Cuando surge El Niño, suele convertirse en el factor dominante en la actividad total de la temporada de huracanes, y este El Niño continúa fortaleciéndose cada mes”, declaró Matt Rosencrans, pronosticador principal de la temporada de huracanes del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA. “En comparación con un El Niño maduro, otros mecanismos desempeñan un papel menor en la determinación del número y la intensidad de las tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico”.

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