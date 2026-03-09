El calentamiento global se ha acelerado desde 2015 más que en cualquier otra década Foto: Consejo municipal para la gestión del riesgo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La humanidad está calentando el planeta más rápido que nunca y, según un nuevo estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters, ese ritmo se ha incrementado desde 2015. Así lo determinaron los investigadores luego de realizar la evidencia estadística sobre la evolución de la temperatura global.

(Lea: Ideam pronostica lluvias en varias regiones de Colombia para este lunes 9 de marzo)

Luego de revisar los datos, Stefan Rahmstorf, científico del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, y Grant Foster, analista climático jubilado, encontraron que el calentamiento global pasó de una tasa relativamente constante de menos de 0,2 °C por década entre 1970 y 2015 a aproximadamente 0,35 °C por década en los últimos diez años.

A ojos de los investigadores, “esta tasa es la más alta observada desde que comenzaron las mediciones sistemáticas de la temperatura de la Tierra en 1880”. Rahmstorf dijo a Live Science que “si el ritmo de calentamiento de los últimos diez años continúa, conduciría a una superación a largo plazo del límite de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París antes de 2030”.

Sin embargo, advirtieron en el estudio, determinar cuánto de este calentamiento acelerado se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano y cuánto a las variaciones naturales del clima no es una tarea sencilla. Por esta razón, Rahmstorf y Foster optaron por eliminar esas fluctuaciones naturales de los datos. El objetivo era identificar con mayor claridad la tendencia de fondo del calentamiento.

Rahmstorf añadió a Live Science que “la clave fue reducir el ‘ruido’ en los datos, es decir, eliminar el efecto de la variabilidad natural, para obtener una mejor relación señal-ruido”. Para ello, usaron cinco conjuntos consolidados de datos de temperatura global, entre los que estaban los de la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y Berkeley Earth.

(Puede leer: Pensaron que este murciélago estaba extinto, pero lo redescubrieron y ahora lo protegen)

Una vez reunieron la información, eliminaron tres factores ambientales que influyen en la temperatura global: el ciclo de El Niño-Oscilación del Sur, las erupciones volcánicas y las variaciones solares. Con estos ajustes, analizaron los conjuntos de datos para evaluar la aceleración del calentamiento desde 1970.

Los resultados mostraron una aceleración en el calentamiento global y, basados en esta información, estimaron las tasas de calentamiento mediante un modelo que analizó los cambios por década desde 1895. “Los hallazgos mostraron una aceleración estadísticamente significativa del calentamiento global desde aproximadamente 2015”, reseñan en el estudio.

Estos hallazgos, no obstante, no han sido bien recibidos en algunos sectores de la comunidad científica. Zeke Hausfather, científico investigador de Berkeley Earth, indicó a Live Science que “las actividades antropogénicas o humanas están aumentando la temperatura superficial de la Tierra” y que este fenómeno también se ha vinculado con un aumento más rápido del nivel del mar y cambios en los patrones de precipitación.

Robert Lund, estadístico de la Universidad de California en Santa Cruz, también expresó sus inquietudes. Aunque reconoció que existen pruebas sólidas de que la Tierra se está calentando, no está completamente convencido de que el calentamiento se esté acelerando. “Debemos ser cautelosos al afirmar que la Tierra se está calentando repentinamente. No hay evidencia estadística concluyente de ello”, advirtió a Live Science.

(Le puede interesar: Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜