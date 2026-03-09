Ideam pronostica lluvias en varias regiones de Colombia para este lunes 9 de marzo Foto: Redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente reporte sobre el tiempo señala que durante las últimas horas se han presentado condiciones nubladas y precipitaciones sobre diversos sectores del centro y sur del Caribe y norte y sur de la región Andina, así como sobre sectores del piedemonte llanero.

(Lea: Pensaron que este murciélago estaba extinto, pero lo redescubrieron y ahora lo protegen)

De acuerdo con la entidad, los mayores acumulados de lluvia, con actividad eléctrica dispersa en algunos casos, han tenido lugar sobre sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Tolima y Meta.

Además, indica que las precipitaciones ligeras y lloviznas se han registrado sobre áreas puntuales de Chocó, piedemonte de Caquetá y centro de Amazonas; y, sobre el área insular del Caribe colombiano, han persistido las condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados.

☂ Pronóstico del tiempo para el lunes 9 de marzo

El Ideam asegura que para este lunes se prevé una jornada mayormente lluviosa sobre diversas zonas de la región Andina, centro y sur del Pacífico y centro y oriente de la Amazonía. También se espera que se presenten estas condiciones sobre áreas puntuales del sur del Caribe.

Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, se pronostican en parte de Amazonas, Vaupés, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar, Bolívar y Sucre.

En cuanto a las lloviznas o lluvias ligeras, son posibles sobre zonas específicas de Guaviare, Guainía, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena. Por otra parte, en gran parte de la Orinoquía y el extremo norte del Caribe se prevé un día con predominio de tiempo seco generalizado.

(Puede leer: Alístese para votar temprano: en la tarde se esperan lluvias en varias ciudades)

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una jornada seca con nubosidad dispersa.

☂ Pronóstico del tiempo para Bogotá

Durante la madrugada de este lunes, en Bogotá se presentaron lluvias ligeras en sectores del noroccidente y sur, con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima alrededor de 11,0 °C.

Para las horas de la mañana, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y lluvias ligeras en sectores del centro-oriente y sur de la ciudad. En la tarde, se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias de variada intensidad en sectores del norte, oriente y sur de la ciudad.

Finalmente, en horas de la noche, se prevé la persistencia de lluvias ligeras en el norte y sur de la capital con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima estimada es de 19°C aproximadamente.

☂ Pronóstico del tiempo para otras ciudades

☔ Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado y tiempo seco (T. máx.: 34 °C).

☔ Cartagena: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 24 °C).

(Le puede interesar: Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”)

☔ Tunja: Se prevé cielo con nubosidad variada con probables lloviznas a lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 18 °C).

☔ Bucaramanga: Se estima una jornada seca con nubosidad dispersa, con probabilidad de lloviznas en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).

☔ Cali: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).

☂ Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: Un total de 150 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía registran algún nivel de alerta. De este total, 72 se encuentran en alerta roja: 20 de ellos en Meta, 15 en Casanare y 13 en Boyacá.

💧 Alertas por deslizamientos: En total, 304 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonia. De estos, 36 están en alerta roja, destacándose Chocó con 11 municipios, Nariño con 6, Cauca con 5 y Valle del Cauca con 3.

☔ Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: 16 rojas, 2 rojas puntuales, 32 naranjas y 18 amarillas; Pacífico: 27 naranjas y 4 amarillas; Caribe: 2 rojas, 12 naranjas y 10 amarillas.

(Lea también: En Colombia, las energías renovables son una solución climática, pero también de seguridad)

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantiene alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca, y se emite alerta amarilla por tiempo lluvioso en el Caribe central. • Pacífico colombiano: Se mantienen alertas amarillas por tiempo lluvioso en el Pacífico norte y centro.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜