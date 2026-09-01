El cambio climático estaría haciendo más intensos los fenómenos de El Niño Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

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El fenómeno de El Niño que vive gran parte del planeta y que se intensificará en los próximos meses, principalmente en octubre, noviembre y diciembre de este año, se ha intensificado por el calentamiento global causado por el ser humano, principalmente por la quema de combustibles fósiles.

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Así lo determinó un reciente estudio publicado en la revista Science. Julia Cole, investigadora climática de la Universidad de Michigan y líder del estudio, explicó a The Guardian que estos hallazgos “sugieren que El Niño puede intensificar el calentamiento global, pero también que el calentamiento global puede intensificar El Niño. Eso es lo que estamos viendo”.

De acuerdo con la investigadora, en este momento están observando una tendencia a que el fenómeno de El Niño sea más intenso. “Estamos viendo un cambio en el que El Niño no se parece al que era antes de la era industrial. Esto son malas noticias para los riesgos climáticos y para las personas”, agregó.

En la investigación, el equipo explicó que los episodios intensos de El Niño se han vuelto más frecuentes a medida que han aumentado las temperaturas globales. Esta conclusión surgió tras analizar en detalle grandes depósitos de fósiles de coral, con apariencia rocosa, encontrados en las islas Galápagos.

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Estos depósitos, de cerca de 1.000 años de antigüedad, conservan señales químicas que permiten conocer cómo era la temperatura de la superficie del mar cuando los corales estaban vivos. “Se encuentran en pleno corazón de la zona de El Niño”, detalló la investigadora.

Aunque el fenómeno de El Niño se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte de este período, el panorama comenzó a cambiar con la industrialización masiva del mundo a finales del siglo XIX. Este proceso, contó el equipo, ha hecho que la intensidad de este fenómeno sea un 37 % mayor que durante la época preindustrial.

“Después del fenómeno de El Niño de 1982, comenzamos a observar mucha más variabilidad; es mucho más extrema y no se parece a nada de lo ocurrido en los 1.000 años anteriores”, señaló la investigadora y agregó que lo que más le sorprendió fue comprobar que “existe una diferencia enorme y marcada entre lo que ha ocurrido en los últimos 40 años y la época preindustrial”.

Para Samantha Stevenson-Karl, científica de la Universidad de California en Santa Bárbara y coautora del estudio, los resultados muestran que el cambio climático podría estar intensificando los fenómenos de El Niño. “De ser cierto, eventos de gran magnitud como el que parece estar gestándose en el Pacífico tropical podrían volverse más frecuentes en el futuro”, advirtió.

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Cabe recordar que El Niño se produce cada dos a siete años, cuando las aguas del Pacífico tropical oriental se calientan y provocan una serie de impactos en diferentes regiones del mundo. El fenómeno de este año se perfila como el más intenso de la historia reciente.

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