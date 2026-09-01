Pronóstico del tiempo este 1 de septiembre: lluvias y alertas en varias regiones de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señaló que durante la madrugada de este martes, 1° de septiembre, se ha presentado abundante nubosidad, acompañada de lluvias de intensidad moderada a fuerte y tormentas eléctricas en amplios sectores del norte del territorio nacional.

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De acuerdo con la entidad, las precipitaciones más significativas se han concentrado en la región Caribe, el noroccidente de la región Andina, y sectores del nororiente de la región Orinoquía.

En la región Caribe, por su parte, las lluvias se han registrado principalmente en el Cesar, Magdalena y sectores puntuales del centro de Bolívar y sur de Sucre. En la región Andina, se han presentado precipitaciones en parte del Eje Cafetero (Antioquia, oriente de Caldas, Risaralda), occidente de Boyacá y norte de Norte de Santander.

Para la región Pacífica, el IDEAM dijo que las lluvias se han concentrado sobre el occidente y plataforma continental contigua de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y, en la región Orinoquía, se han registrado precipitaciones en el oriente de Arauca y Casanare. Finalmente, en la región Amazónica, se ha presentado cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha presentado cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias ocasionales.

☔ Pronóstico del tiempo 1° de septiembre

El IDEAM dijo que para este martes se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en amplios sectores del norte y occidente del país. En cuanto a los mayores acumulados de precipitación, la entidad estima que se presenten en la región Pacífica (tarde y noche) y sobre su plataforma marítima (en la mañana).

Asimismo, se esperan acumulados importantes en diferentes sectores del centro y sur de la región Caribe, así como en el norte de la región Andina durante la tarde y la noche.

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Los menores acumulados de precipitación, por su parte, se estiman en sectores del centro y sur de la región Andina, particularmente en amplias zonas de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. También, en sectores de la región Pacífica, principalmente en zonas altas de Nariño y Cauca, y en el sur de la región Amazónica, en amplios sectores del departamento del Amazonas.

La entidad agregó que en cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en amplios sectores del sur de la región Andina, particularmente en amplios sectores de Tolima y Huila.

Estas condiciones de temperatura, en algunos casos estarán acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, los cuales podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde en amplios sectores de las regiones Andina y Amazonía.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

En Bogotá, se prevén condiciones de tiempo seco durante la madrugada, con cielo nuboso. Sin embargo, la entidad no descarta lloviznas esporádicas en el sur la ciudad en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura mínima será cercana a los 11 °C.

Durante las primeras horas de la mañana predominarán las condiciones secas y, hacia el transcurso de la mañana, se espera un ligero incremento de la nubosidad manteniendo condiciones de tiempo seco.

Para las primeras horas de la tarde, la entidad prevé cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En el resto de la ciudad se mantendrán condiciones de tiempo seco y la temperatura máxima estará cercana a los 21 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

• Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, lluvias entre ligeras a moderadas durante la jornada (T. máx.: 28 °C).

• Tunja: Cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 20 °C).

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias ligeras durante la mañana (T. máx.: 30 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 33 °C).

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• Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde (T. máx.: 35 °C).

• Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias ligeras en la mañana (T. máx.: 34 °C).

• Popayán: Cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 27 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total 212 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Cundinamarca (29 municipios) y Tolima (25 municipios); en alerta naranja, Nariño (19 municipios) y Cundinamarca (10 municipios); y en amarillo Cundinamarca (22 municipios) y Norte de Santander (13 municipios).

☔ Alertas por deslizamientos: En total 275 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (16 municipios) y Antioquia (13 municipios); en alerta naranja, Antioquia (50 municipios) y Boyacá (17 municipios); y en amarillo, Antioquia (14 municipios) y Bolívar (6 municipios).

💧Alertas hidrológicas - Alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones: En total 162 subzonas hidrográficas se encuentran con algún nivel de alerta. Las áreas hidrográficas que lideran las alertas rojas es Caribe 10 subzonas); en alerta naranja, Caribe (23 subzonas); y en amarillo, Magdalena Cauca (19 subzonas).

- Alertas puntuales por inundaciones y/o crecientes súbitas: En total 1 subzonas hidrográficas lideran las alertas rojas Magdalena Cauca (1).

- Alertas puntuales por niveles bajos: El área hidrográfica Magdalena Cauca presenta 20 subzonas ante esta condición.

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🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Se mantiene alerta amarilla por vientos y oleaje en los sectores oriental y central de la cuenca del Caribe colombiano; mientras que, por tiempo lluvioso, continúa la alerta naranja en el suroccidente y la alerta amarilla en el centro de la cuenca.

• Océano Pacífico colombiano: Continúan tres alertas naranjas por pleamar en la cuenca del Pacífico colombiano hasta el 4 de septiembre. Además, se mantienen tres alertas naranjas por tiempo lluvioso en toda la cuenca. Por último, continúa la alerta amarilla por viento y oleaje en los sectores central y sur.

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