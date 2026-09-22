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El debate detrás la consulta previa: una disputa por la idea de desarrollo del país

Una propuesta del Gobierno y un proyecto de ley del Centro Democrático buscan modificar la forma en la que funciona la consulta previa en Colombia. Sin embargo, modificarlo plantea varias dificultades, como la necesidad de hacer una consulta con todas las comunidades étnicas del país.

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Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
21 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
La consulta previa es un derecho fundamental que cobija la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y Rom.
Imagen de referencia. La consulta previa es un derecho fundamental que cobija la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y Rom.

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En 2017, una sentencia de la Corte Constitucional reconoció el derecho de las comunidades indígenas wayuus a soñar. El proceso resolvía una demanda interpuesta por varias comunidades contra la empresa Carbones del Cerrejón y el Estado colombiano por la decisión de desviar el arroyo Bruno, un afluente que desemboca en el río Ranchería, para ampliar el área de explotación de carbón en esa región.La Corte reconoció que esa desviación vulneró el derecho de las comunidades a la consulta previa. El arroyo era parte de los sistemas de alimentación…

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación. diazporlanoche amdiaz@elespectador.com
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