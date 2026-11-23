Para dimensionar su impacto en el planeta, un estudio publicado en 2019 en la revista Science asoció la quitridiomicosis, la enfermedad que provoca el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), también conocido como hongo quítrido, con "la disminución de al menos 501 especies de…

Desde hace casi cuatro décadas, un hongo microscópico que mata a ranas y otros anfibios al comerse su piel y desencadenarles un paro cardíaco ha causado lo que varios científicos consideran la enfermedad de fauna silvestre más devastadora de la que se tenga registro.

Para dimensionar su impacto en el planeta, un estudio publicado en 2019 en la revista Science asoció la quitridiomicosis, la enfermedad que provoca el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), también conocido como hongo quítrido, con "la disminución de al menos 501 especies de anfibios durante el último medio siglo, incluidas 90 que se presume que se han extinguido". Estimaciones apuntan a una propagación global, con su presencia detectada en todos los continentes excepto en la Antártida.

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Una nueva investigación, publicada a principios de noviembre, apunta a que, en medio de esta dispersión en el planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta sería uno de los últimos bastiones que no han sido conquistados por este patógeno en el mundo.

Para llegar a esta conclusión, investigadores colombianos, alemanes, estadounidenses y de otros países recorrieron durante más de cinco años estos ecosistemas. En estos recorridos recolectaron y analizaron más de 2.210 muestras de piel de anfibios de 33 especies y realizaron 27 pruebas de ADN ambiental en 34 puntos de la Sierra y de las tierras bajas vecinas, en búsqueda de este patógeno.

"Ninguno salió positivo", expresa aún con cierta sorpresa Andrew Crawford, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y uno de los autores del estudio. "Esto nos llevó a concluir que la Sierra es uno de los últimos reservorios andinos sin la presencia de este patógeno y el desarrollo de esta enfermedad".

A pesar de las buenas noticias que trae el hallazgo, como admiten los investigadores, los resultados dejan aún preguntas abiertas. "Es realmente loco pensar que un hongo que se ha detectado hasta la ‘conchinchina’ no tenga ni un rastro en la Sierra, pero los resultados muestran que, según lo que sabemos hoy, no ha llegado", dice Luis Alberto Rueda, profesor de herpetología de la Universidad del Magdalena, coautor del estudio e investigador que lleva más de 20 años trabajando con anfibios en esta región. "Pero esto no quita que sea una amenaza latente, y que esta burbuja se pueda romper".

Ikakogi tayrona es una especie de anfibio, específicamente una rana de la familia Centrolenidae, conocida comúnmente como ranas de cristal. Es una especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su nombre hace referencia al pueblo indígena tayrona. /Fundación Atelopus Foto: Fundación Atelopus

¿Cómo llegó este hongo a propagarse por todo el mundo?

Como ocurre con muchas preguntas en la ciencia, hay elementos que constituyen auténticos enigmas. Lo cierto es que la hipótesis más fuerte sobre la propagación global de este hongo tiene al humano como cómplice, con el crecimiento del comercio internacional de anfibios en las últimas décadas, entre ellos, el de una especie de rana (Xenopus laevis) que fue utilizada para realizar pruebas de embarazo y se exportó por todo el mundo.

Un estudio genético reciente encontró que el origen más probable de esta enfermedad estaría en Asia, donde el hongo convive con poblaciones de anfibios sin mayores declives en la fauna. En esta investigación también se encontró que la cepa más virulenta del hongo, llamada linaje panzootico global, surgió hace poco más de 100 años. Ese linaje ha sido detectado en Centroamérica, en Australia, en Europa y, entre otros lugares, en Colombia, donde el hongo se ha registrado en lugares como la Serranía del Perijá, ubicada a 20 kilómetros de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Como explica Amadeus Plewnia, investigador de la Universidad de Trier (Alemania) y autor principal del estudio, "las ranas beben y en parte respiran a través de la piel, y esta última es exactamente la que ataca el hongo quítrido. Una vez crece allí, la rana ya no puede equilibrar el agua y las sales de su cuerpo, y al final su corazón simplemente se detiene".

Plewnia agrega que lo que hace al patógeno tan devastador es que infecta a cientos de especies a la vez, y que la combinación de especies susceptibles con otras que son resistentes y pueden propagar la enfermedad hace que el hongo siga ahí incluso después de que han muerto casi todas las ranas vulnerables. "Ninguna otra enfermedad ha hecho nada parecido y es difícil imaginar un impacto tan extremo de un solo patógeno".

Como lo sintetiza el Instituto Humboldt, esta enfermedad es considerada como la principal causa de la crisis de conservación que enfrenta este grupo de vertebrados. A esto se suma que, según la segunda evaluación global de anfibios, Colombia es el país con el mayor número de especies amenazadas del mundo por diversos factores.

En este contexto, Sandra Galeano, líder de las Colecciones de Anfibios y Reptiles del Instituto Humboldt y coautora del estudio, resalta que Colombia tiene una gran deuda sobre el conocimiento de este hongo y, en general, del estado de los anfibios en el país.

"Uno de los primeros puntos a señalar es que en Colombia carecemos de estudios poblacionales, y esto es clave cuando pensamos en patógenos emergentes, pues no tenemos una línea base", sostiene. "No tenemos idea de cómo está la Amazonia, ni la Orinoquía, o dónde está o no está el hongo quítrido en los Andes y en parte del Chocó. El vacío de información es gigante", agrega Galeano.

Investigadores colombianos y extranjeros recorrieron durante cinco años la Sierra buscando el hongo. No lo encontraron. /Fundación Atelopus Foto: Fundación Atelopus

¿Qué hace tan especial a la Sierra?

Según lo que se sabe hasta ahora, la Sierra Nevada de Santa Marta alberga al menos 48 especies de anfibios, entre las cuales hay 25 especies endémicas.

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Además, como asegura Rueda, es tal "el festival de ranas" en este ecosistema que en el mundo de la herpetología —la rama de la ciencia dedicada al estudio de los anfibios y los reptiles— se le conoce como un "Jurassic Park". "En nuestro grupo de investigación, por ejemplo, venimos realizando un seguimiento poblacional desde hace 10 años de una de las especies de anfibios más vulnerables en el mundo, los sapos arlequines (Atelopus). La abundancia poblacional es tal en la Sierra que no se compara con la de otros lugares del mundo", sostiene Rueda en una llamada telefónica.

Para poner esto en perspectiva, en los recorridos que hicieron por quebradas de la Sierra en enero de 2024, los investigadores registraron un promedio de 26,5 anfibios por persona cada hora. En contraste, en tres sitios de las cordilleras centroamericanas, antes de que llegara el hongo, se registraban entre 4,6 y 14,3 capturas por persona-hora. Después de la epizootia (un brote de una enfermedad que ataca al mismo tiempo a muchos animales de una especie en una zona determinada), en dos de ellos, entre 1,09 y 1,54.

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En este contexto, para confirmar que el hongo quítrido no ha tenido presencia en la Sierra, los científicos tomaron datos de ADN de sapos arlequines, uno de los más vulnerables a la enfermedad, para confirmar que las poblaciones que se estuviesen observando no fuesen descendientes de unos pocos supervivientes resistentes a una epizootia del pasado. Los investigadores secuenciaron 19 genomas completos del sapo arlequín Atelopus nahumae, en los que no encontraron pruebas que muestren reducciones dramáticas de las poblaciones en el pasado.

Pero, ¿qué explica que la Sierra sea un santuario libre del hongo quítrido? Rueda precisa que hay que entender que el hongo no crece en todos lados.También advierte que la presencia del hongo no significa que la enfermedad que genera se desarrolle. "Según lo que encontramos, este solo aparece hasta cierta altura. La Sierra Nevada es susceptible a tener el hongo, pero está rodeada de tierras bajas donde el hongo no puede sobrevivir", indica el investigador.

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En línea con esto, los investigadores infectaron en el laboratorio a varios individuos de tres especies endémicas de la Sierra con la cepa más agresiva, el linaje panzootico global, para entender su susceptibilidad. En el caso de la rana marsupial (Cryptobatrachus boulengeri), una de las más fáciles de encontrar en las quebradas de la Sierra, todos los individuos infectados murieron.

En contraste, en los sapos arlequines, uno de los más afectados por el hongo, se encontró que dos de los nueve individuos inoculados se libraron por completo de la infección. "En este momento no sabemos qué los hace tan tolerantes. Creo que podría tener que ver con su sistema inmune, y ahora estamos tratando de entender cómo respondió su sistema inmunológico después de infectarse", dice Plewnia.

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En todo caso, los investigadores pidieron cautela al declarar esta zona libre del hongo quítrido. Vicky Flechas, una de las pocas investigadoras que ha rastreado el hongo en Colombia, recuerda que hace más de una década detectó indicios del hongo en varias partes del país, entre ellas en la Sierra Nevada.

"Yo encontré algunos potenciales positivos de unas especies de la Sierra, pero muy poquitos. En ese momento, la técnica que se usaba podía dar falsos positivos", explica Flechas, coordinadora para Sudamérica de la autoridad de la Lista Roja de Anfibios de la UICN, y coautora del estudio.

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"A mí me genera un poquito de ruido decir que las poblaciones de anfibios no han estado expuestas nunca al hongo, pero los resultados son robustos y nos dan cierta seguridad de que el hongo no está y es muy esperanzador porque esas especies están a salvo en la Sierra", apunta Flechas.

Para Galeano, del Humboldt quedan aún dos hipótesis sobre la mesa: “que el hongo sí hubiera estado allí, pero no se dispersó lo suficiente o se trató de una cepa poco patógena, o que nunca estuvo y aquellas muestras fueron falsos positivos”.

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Flechas insiste en que aún no se conoce el impacto que está teniendo el hongo en el país, aunque los datos que maneja siguen siendo preocupantes. La investigadora trabaja en la actualización de las fichas de los sapos arlequines para la Lista Roja, y lo que ha encontrado no es alentador. “Si uno ve para Colombia, casi todos están posiblemente extintos. Otros están críticamente amenazados, pero salen como vistos en los noventa. Por esto son muy esperanzadores los resultados que se han visto en la Sierra”, explica.

Entre las recomendaciones que hacen los investigadores para mantener la Sierra libre del hongo, está implementar las medidas de bioseguridad de todos los actores que recorren la Sierra, como llegar con las botas y el equipo limpios y completamente secos, sobre todo estuvieron en otras montañas o quebradas.

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Los investigadores piden no bajar la guardia: el hongo ya fue detectado en la Serranía del Perijá, ubicada a unos 20 kilómetros de la Sierra Nevada de Santa Marta. /Fundación Atelopus

Sin embargo, todos los investigadores consultados coinciden en que implementar esas medidas entre quienes visitan la Sierra no es tarea fácil. "Es muy difícil controlar quién entra y quién sale", dice Flechas. "Los que más tenemos cuidado de lavar las botas y limpiar los equipos somos los herpetólogos, pero el resto del universo ni sabe que esto existe. Y si el Perijá está tan cerca, cualquier persona puede, sin querer, transportar el hongo".

Galeano agrega que actualmente está en proceso de publicación el Programa Nacional de Conservación de Anfibios, que incluye un capítulo sobre diagnóstico, monitoreo y prevención de enfermedades, el cual se espera sea publicado el próximo año.

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"Esto no puede ser solamente un compromiso de los biólogos que vamos a campo", sostiene Galeano. "Esto va a tener que socializarse y ser priorizado por las empresas turísticas, las mismas comunidades de la zona, los visitantes y los agricultores. Va a tener que ser un trabajo nacional", concluye la científica.

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