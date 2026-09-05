El Niño se intensificará hasta finales de 2026 y sus efectos seguirán en 2027, dice la OMM Foto: (EPA) EFE - Carlos Ortega

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió recientemente una alerta sobre el fenómeno de El Niño y señaló que se “intensificará hasta convertirse en un episodio muy fuerte durante los próximos meses, aumentando el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo en distintas partes del planeta”.

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De acuerdo con la entidad, los pronósticos están mostrando que existe una posibilidad cercana al 100 % de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027. Una de las principales razones que explicó la OMM es el incremento de la temperatura en las aguas del Pacífico tropical.

En la zona central y oriental del Pacífico ecuatorial, que es considerada el corazón de El Niño, los registros han indicado que las temperaturas de la superficie del mar están muy por encima del promedio y continúan aumentando.

De hecho, los indicadores han mostrado que, entre mayo y julio de 2026, se reportó una anomalía media de 1,5 °C por encima de lo normal, la cual alcanzó los 2 °C en julio. Además, entre finales de julio y mediados de agosto, los valores semanales incrementaron más: oscilaron entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio.

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Estas condiciones, agregó la OMM, “estarían alimentando el fenómeno, que previsiblemente seguirá fortaleciéndose hasta alcanzar su máxima intensidad hacia finales de 2026, aunque sus repercusiones climáticas continuarán en 2027″.

Entre los cambios que podría traer este fenómeno están variaciones importantes en los patrones de precipitaciones y temperaturas. Además de alteraciones en la circulación atmosférica.

Para António Guterres, secretario general de la ONU, este fenómeno está “adquiriendo una magnitud extraordinaria ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando”.

La OMM advirtió que las consecuencias no se determinarán de la misma forma en todos los países. Por ejemplo, podrán cambiar según la ubicación y la época del año y pueden verse reforzados, debilitados o modificados por otros factores climáticos en los océanos Índico y Atlántico.

“Por esta razón, los pronósticos regionales y nacionales serán fundamentales para determinar qué territorios afrontan mayores riesgos”, agregó la entidad.

A los ojos de Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, este “fenómeno tiene potencial para asestar “un golpe enorme” a comunidades y economías de todo el mundo. Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones".

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Como lo hemos explicado en estas páginas, el Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aparece entre cada dos y siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses.

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