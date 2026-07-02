Ideam prevé altas temperaturas en el Caribe y valles de los ríos Magdalena y Cauca

En los últimos días la entidad ha reiterado una previsión sobre las temperaturas máximas en varias regiones del país. Foto: Miguel A. Cruz

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En los pronósticos del tiempo que ha publicado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en los últimos días, la entidad ha reiterado una previsión sobre las temperaturas máximas en varias regiones del país.

La de este jueves 2 de julio señalaba, por mencionar un ejemplo, que en relación con las temperaturas máximas del aire, se prevé que, en algunos casos, estas puedan superar sus valores climatológicos.

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Las regiones y departamentos en los que esto se puede presentar son La Guajira, Atlántico, norte de Magdalena y norte de Cesar, sectores de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, en áreas de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y Cauca.

Sumado a las elevadas temperaturas del aire, la combinación con un contenido importante de humedad en la atmósfera y condiciones de baja ventilación podría favorecer sensaciones térmicas superiores a la temperatura del aire, sobre todo a finales de horas de la mañana y en la tarde en las regiones Caribe y Andina.

En el último Informe Técnico Diario (ITD) publicado por el Ideam el miércoles 1 de julio, la entidad señaló que ese día diez municipios del país tuvieron temperaturas por encima de los 37 °C. La temperatura más alta se registró en Valledupar, con 41.4 °C, seguido por Urumita (La Guajira), con 40.6 °C, Ciénaga de Oro (Córdoba), con 39.7 °C, San Sebastián de Buenavista (Magdalena), con 39.6 °C y el Guamo (Bolívar), con 39 °C, todos en el Caribe.

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Así mismo, el Ideam reportó para ese día tres estaciones donde la temperatura máxima registrada para el 30 de junio de este año superó el máximo histórico del mes.

Estas fueron la estación del Aeropuerto Alfonso López, en Valledupar, que con los 41.4 °C registrados el 30 de junio, superó los 41 °C registrados el 24 de junio de 2015. En la estación del Aeropuerto de Palonegro, en Lebrija (Santander), los 30 °C registrados este martes superaron el máximo de 29.4 °C reportados el 18 de junio de 1991. Y, finalmente, los 39,7 °C registrados en la estación de El Salado, en Ciénaga de Oro (Córdoba), superaron los 39,2 °C registrados en esa misma estación el 8 de junio de 2023.

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Estas previsiones de altas temperaturas y de sensaciones térmicas superiores a la temperatura del aire se dan al mismo tiempo que el número de municipios en algún nivel de alerta por incendios viene aumentando en los últimos días.

Desde mediados de la semana pasada, la cantidad de municipios en algún nivel de alerta ha venido aumentando de manera significativa. De acuerdo con el último pronóstico del tiempo, publicado este jueves 2 de julio, 604 municipios (es decir, poco más de la mitad de todos los municipios del país) están en algún nivel de alerta por incendios.

De estos, 192 se encuentran en alerta roja, siendo Antioquia (32), Cundinamarca (26) y Atlántico (22) los departamentos que mayor cantidad de municipios en este nivel concentran.

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