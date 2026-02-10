URRÁ nombra presidente encargado en medio de la polémica por la emergencia en Córdoba

Por el llenado de la cota de la represa de Urrá, se han tenido que hacer descargas al río Sinú, lo que mantiene en alerta roja a los municipios río abajo. Foto: UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La junta directiva de URRÁ S.A. E.S.P. designó este martes a Enrique Kerguelén Méndez como presidente encargado de la empresa, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien presentó su renuncia en las últimas horas. Esto en el marco de la gran discusión que ha generado el papel del embalse de Urrá en la emergencia por las lluvias que está azotando al departamento de Córdoba.

El nombramiento se conoció este martes. Kerguelén Méndez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Ingeniería Civil, con énfasis en estructuras y sismo-resistencia, de la misma institución.

Puede ver: Embalse de Urrá: que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja

Antes de su vinculación a URRÁ, el nuevo presidente encargado trabajó en la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba y en la Fundación Oleoducto de Colombia, entre otras entidades, dice la empresa. Su llegada a la compañía se dio en 1996, cuando se desempeñó como asesor e interventor en programas relacionados con calidad del agua, hidrología e hidráulica en el embalse de URRÁ y el río Sinú.

En 2013, su experiencia en estas áreas fue reconocida con el ascenso a jefe de la sección de planeamiento operativo de la compañía. Posteriormente, en julio de 2020, fue designado como gerente técnico ambiental, cargo que ha ejercido hasta ahora y desde el cual asume la presidencia encargada. La empresa no informó cuánto tiempo se extenderá el encargo ni si se abrirá un proceso para la designación de un presidente en propiedad.

En medio de la polémica

Este movimiento se da en un contexto turbulento. El lunes 9 de febrero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la sociedad Urrá S.A. E.S.P., operadora de la represa de Urrá, por su posible implicación en la emergencia por lluvias.

Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, aseguró, citada en un comunicado de prensa que, tras declararse la emergencia, ordenó una visita técnica a la zona, en la que se identificó que cientos de familias que perdieron sus viviendas y medios de subsistencia no fueron notificadas oportunamente, y que varias de ellas permanecen en albergues con condiciones inadecuadas.

(Le puede interesar: Semana con lluvias y algunos respiros: este es el pronóstico del Ideam)

La entidad también señaló que, desde 2020 y hasta la fecha, ha monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos del embalse de Urrá I y que, como resultado de ese seguimiento, se ha registrado de manera recurrente el sobrepaso de las reglas de operación del embalse. A esto se suma que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició el fin de semana una visita de inspección a la hidroeléctrica para recopilar información sobre la operación del proyecto, los recientes vertimientos de agua y los precios de oferta en la bolsa de energía.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del anterior gerente de Urrá, a través de su cuenta en X, y cuestionó la operación de la hidroeléctrica, cuyo embalse registra niveles elevados. El mandatario también criticó que, pese a esa situación, el sistema energético esté recurriendo a importaciones de gas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜