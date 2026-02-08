Tras pedido de Petro, Superservicios investiga la operación de la hidroeléctrica de Urrá

Hidroeléctrica de Urrá, que recibe el caudal del río Sinú. Foto: CVS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que inició una visita de inspección a la hidroeléctrica de Urrá, en Tierralta (Córdoba), para recopilar información sobre la operación del proyecto, los recientes vertimientos de agua y los precios de oferta en la bolsa de energía, en medio de la emergencia por lluvias que afecta a la región Caribe.

La actuación de la entidad se produce tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien a través de su perfil en X (antes Twitter) pidió la renuncia del gerente de Urrá y cuestionó la operación de la hidroeléctrica, cuyo embalse registra niveles elevados. El mandatario también criticó que, pese a esa situación, el sistema energético recurra a importaciones de gas.

Estás inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar.



1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final:

mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño.



2.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2026

Según informó la Superservicios, la inspección incluye la revisión de la operación del embalse, los volúmenes de vertimientos, la coyuntura de la generación de energía y el comportamiento de los precios en el mercado eléctrico, así como la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.

Vertimientos de agua por crecientes en Urrá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) explicó que las fuertes lluvias provocaron un aumento acelerado del agua que ingresa a la hidroeléctrica de Urrá, lo que obligó al proyecto a realizar vertimientos para manejar la creciente del río Sinú.

Entre la madrugada del 1 y el 2 de febrero, el caudal de entrada al embalse pasó de 500 a más de 2.500 metros cúbicos por segundo en apenas 36 horas.

La entidad señaló que este incremento también se reflejó en un aumento inusual de la generación de energía. El 1 de febrero, la producción de la hidroeléctrica superó en 1.194 % su promedio histórico, un comportamiento que la ANLA calificó como atípico y asociado a factores regionales de la cuenca.

Según la autoridad ambiental, el aumento del agua obligó a ajustar la operación de la central, tanto mediante cambios en la generación como con la apertura de compuertas y el uso del rebosadero para liberar parte del caudal aguas abajo.

No obstante, la autoridad ambiental señaló que, pese a estas medidas, en municipios aledaños al embalse persisten inundaciones y afectaciones asociadas al aumento de los vertimientos, lo que mantiene la alerta en la región.

Lo que cuestionó Petro

El presidente Gustavo Petro cuestionó el manejo de las principales hidroeléctricas del país antes y durante la emergencia por lluvias, y señaló de manera particular a Urrá.

Según el mandatario, varias represas se encontraban en niveles elevados, pese a que desde el sector energético se hablaba de una escasez de gas.

“Las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”, afirmó Petro.

En el caso de Urrá, el presidente afirmó que el embalse se mantuvo por encima del nivel permitido durante el 27 % de los días de los últimos dos meses.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que existía abundancia de agua almacenada y puso en duda que el sistema haya aprovechado ese recurso para generar energía.

El presidente cuestionó los vertimientos realizados desde las hidroeléctricas y planteó interrogantes sobre la energía potencial que, a su juicio, se dejó de producir.

“Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo (...) ¿Cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?“, dijo.

También criticó que, en ese escenario, el país recurra a generación térmica y a la importación de gas, que calificó como más costosa frente a la energía hídrica.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.